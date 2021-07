Totgeglaubte leben länger: Obwohl Skullgirls eigentlich nicht mehr weiter entwickelt werden sollte, haben die Macher nun neue Charaktere und einen Season Pass angekündigt © Hidden Variable

Lesedauer: 2 Minuten

Skullgirls-Spieler auf dem PC haben bereits vor einigen Wochen den DLC-Charakter Annie of the Stars erhalten. Am 8. Juli kommt der Season Pass auch für PlayStation 4.