Fünf Jahre ist es bereits her, dass die Welt den Release eines King-of-Fighters-Ablegers erlebte. Die von 1994 bis 2010 jährlich produzierte Serie geriet über die Zeit ins Hintertreffen und bedient längst nicht mehr den Massenmarkt von damals. 2021 hätte nun KOF XV (15) erscheinen sollen, doch dem Plan macht die globale Pandemiesituation einen Strich durch die Rechnung.

„Aufgrund steigender COVID-19 Fallzahlen in Japan, musste der Entwicklungsprozess von KOF XV angepasst, das Releasefenster von 2021 nach Q1 2022 verschoben werden“ heißt es im aktuellsten Tweet von SNK Global. Darin entschuldigt man sich auch für diesen Umstand und bedankt sich bei Fans für ihre Geduld. Geht man nach den Antworten auf Twitter, zeigt die Fangemeinde durchwegs Verständnis für die Maßnahme.

In einem kurzen Statement wendet sich auch der Producer, Ysuyuki Oda, an die Spieler. COVID-19 habe die Entwicklung beeinträchtigt und er sieht es als notwendige Entscheidung, das Spiel zu verschieben, da die Qualität des Spiels für sie an erster Stelle steht.

Der erste Trailer für King of Fighters XV wurde im Januar 2021 veröffentlicht und stimmte Serienfans äußerst positiv. In den Monaten darauf präsentierten die Entwickler nach und nach einzelne Kämpfer, darunter Posterboy Terry und populäre Charaktere wie Mai und Benimaru.