Von Fatih Öztürk

Nachdem das Turnier in seinem über zehnjährigen Bestehen 2020 COVID-bedingt abgesagt werden musste, kehrt CEO Fighting Game Championship in diesem Jahr zurück. 2021 soll der Event offline von 3. bis 5. Dezember in Orlando, Florida abgehalten werden.

Die hungrige Szene ließ sich nicht doppelt bitten und flutete die Anmeldeformulare direkt nach der Bekanntgabe bei Twitter. Eventorganisator und bekanntes Twitch-Emote Alex Jebailey schrieb dazu: "Das waren die verrücktesten dreieinhalb Stunden in meinem Leben als Eventmanager. Ich versuche noch immer die unzähligen Nachrichten abzuarbeiten. Aber dafür lebe ich und ich danke euch von tiefstem Herzen."

2000 Anmeldungen

Schon am Tag nach der Ankündigung schrieb Jebailey, dass bereits nahezu alle Einzelturniere voll sind und postete einen Screenshot von den Anmeldeformularen bei smash.gg. Darauf zu sehen, dass sieben der zehn Spiele voll ausgebucht sind und nur noch einzelne Slots für Street Fighter V, Tekken 7 und Granblue Fantasy: Versus verfügbar waren.

Mittlerweile haben sich über 2.200 Menschen zur Teilnahme an CEO angemeldet, selbst die Zuschauerplätze sind vergriffen und die Zahlen dürften weiter steigen – schließlich soll es laut Jebailey im Laufe des Sommers es eine Warteschlange geben, wenn die Organisatoren Zeit gefunden haben, diese aufzusetzen.