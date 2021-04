Nach wie vor wird das weltliche Sportgeschehen stark von dem C-Virus eingeschränkt. So auch das jüngst in Japan ausgetragene Qualifier-Turnier der bekannten Capcom Pro Tour in Street Fighter V.

Doch obwohl der Wettbewerb ausschließlich online ausgetragen wurde, empfinden einige Experten diesen bereits als modernen Klassiker. Hier traten die besten japanischen Spieler gegeneinander an, um sich die erste Teilnahme für die im kommenden Jahr ausgetragene Weltmeisterschaft, dem Capcom Cup, zu sichern.

Zum Lineup gehörten lebende Legenden wie Daigo Umehara, Yusuke Momochi wie auch Keita "Fuudo" Ai. Den Sieg trug am Ende jedoch keiner der genannten davon - Kenryo "Mago" Hayashi, der insbesondere für seine Fähgigkeiten mit der Kämpferin Cammy bekannt ist, setzte ich im Finale gegen Hajime "Todiko" Taniguchi durch.

Mago, der insbesondere dafür bekannt wurde, dass er stets im September, seinem Geburtstagsmonat, Erfolge feierte, bezwang Todiko mit 3-1. Dieser trat im Turnierverlauf wie auch im Finale mit dem Kämpfer Urien an.

Die Platzierungen des ersten Capcom Pro Tour Qualifiers 2021 in Japan: