Nach einer kurzen Pause im vergangenen Jahr, kehrt Red Bull Kumite 2021 zurück. Das Invitational findet am 22. und 23. Mai in London statt. Bisher war lediglich Street Fighter ein Teil der Eventreihe. Zusätzlich zu dem gewohnten 16-Spieler-Invitational in Street Fighter V präsentiert Red Bull dieses Jahr zudem ein Showcase zu dem bald erscheinenden Guilty Gear Strive, mit einem Line-Up aus 12 Spielern.

Die Spieler, die ein Teil von Red Bull Kumite sind, werden über die nächsten Wochen hinweg angekündigt. Wie gewohnt gibt es die Möglichkeit, sich mit einem Last Chance Qualifier für Street Fighter V zu qualifizieren. Dieser findet am 2. Mai statt.

Frischer Wind für Street Fighter V

Die Content-Updates, die Street Fighter V seit Beginn des Jahres erhalten hat, haben dem Titel eine neue Schicht Farbe verpasst. Die aktuellen DLC-Charaktere, Dan und Rose, bieten ein spannendes Move-Set, und die neue V-Shit-Mechanik gibt dem Spiel mehr defensive Optionen.

Red Bull Kumite konnte bereits in der Vergangenheit mit hochkarätigen Spielern und einer interessanten Charakter-Vielfalt überzeugen. Sowohl der Live-Stream, als auch das Erlebnis vor Ort waren dabei aufwändig in Szene gesetzt. Zuschauer können sich hier also auf ein herausragend produziertes Turnier freuen, in dem es Street Fighter V auf höchstem Niveau zu sehen gibt.

Guilty Gear Strive - Der neue im Block

Im Juni erscheint das kürzlich verschobene Guilty Gear Strive. Nachdem die initialen Eindrücke des Spiels, vor allem bei Veteranen, eher verhalten waren, konnte der aktuelle Beta-Test viele Spieler von dem neuen Gameplay-Stil überzeugen. Arc System Works nimmt sich nun noch einmal Zeit, um das Lobby-System für Online-Matches zu überarbeiten.

Red Bull Kumite wird damit eine Vorschau bieten, wie Turnier-Matches des Titels in der Zukunft aussehen könnten. Zuschauer bekommen durch die 12 eingeladenen Spieler einen ersten Einblick auf Guilty Gear Strive auf Profi-Ebene und soll als Vorbereitung für den nahenden Release des Spiel dienen.

