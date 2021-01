King of Fighters 15 soll 2021 erscheinen. Noch ist nicht bekannt für welche Plattformen. © SNK

Neben Street Fighter, Mortal Kombat und Co. gehört auch "The King of Fighters" zu den bekannten Fighting-Games. Der nunmehr 15. Teil soll noch in diesem Jahr erscheinen.