Von Oktober bis Dezember fliegen die Fäuste und KI-Attacken in Frankreich, Japan, Spanien und in den USA. Für die Vereinigten Staaten gibt es eine regionale Aufteilung in Ost und West. Also dürfen sich Fans auf insgesamt fünf Turniere freuen.

Kleiner Rahmen, viel Kamehameha

Jeweils werden acht Spieler eingeladen, um die Turniere zu bestreiten. Wer jeweils antreten wird, will Bandai Namco in der nächsten Dragonball FighterZ Show im September bekanntgeben. Diese wird ebenso wie die Turniere auf dem Twitch-Kanal von Dragonball FighterZ übertragen.

Von Oktober bis November findet dann die Vorrunde im Round-Robin-Modus statt, im Dezember bestreiten die jeweils vier besten Spieler die Playoffs um den Titel der jeweiligen Region.

Gemäß der aktuellen globalen Lage um den Coronavirus werden die Kämpfe online ausgetragen. Vereinzelt wünschen sich Fans mehr Teilnehmer, vor allem in der stärkeren Region Japan.

Sobald die Spieler und konkretere Daten feststehen, erhält dieser Artikel ein umfassendes Update.

