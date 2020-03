Der Startschuss fällt am bereits am 13. März und endet am 21. Dezember 2020. Insgesamt werden 25 Turniere in sieben Ländern – USA, Frankreich, Japan, Kanada, Australien, UK und Mexiko - ausgetragen.

Der Prizepool der Events beläuft sich auf 250.000 US-Dollar plus das Preisgeld für das Finale.

Der Weg ins Finale

Die einzelnen Veranstaltungen sind jeweils mit unterschiedlichen Punkten gewichtet - je nach Status: Platinum, Gold oder Silver.

Aufschlüsselung der Punkte © Smash World Tour

Die 31 Teilnehmer mit den meisten Punkten nehmen am Finale teil. Der 32. Platz geht an den Gewinner des Last Chance-Qualifikationsturniers, das kurz vor der Endrunde ausgetragen wird.

Beim Finale, welches vom 17. bis 20. Dezember in den USA ausgetragen wird, zeigt sich, wer zum Weltmeister gekrönt wird.