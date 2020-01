Super Smash Bros. Ultimate: Nächster DLC-Charakter wird enthüllt

Auf dem offiziellen Nintendo Versus Twitter Channel wurde verkündet, dass es am 16. Januar um 15 Uhr deutscher Zeit einen etwa 35-minütigen Livestream mit Super-Smash-Bros.-Ultimate-Director Masahiro Sakurai geben wird.

Kämpfer Nummer 75

Im Rahmen des Streams soll in aller Ausführlichkeit der neue DLC-Charakter vorgestellt werden. Dieser ist dann bereits der 75. Kämpfer, der in SSBU spielbar sein wird.

Der mysteriöse fünfte und damit letzte Charakter aus dem aktuellen Fighting Pass 1 folgt dann auf Terry aus The King of Fighters XIV.

Folgende Figuren wurden bislang im Zuge des Fighting Pass für Smash Bros. Ultimate veröffentlicht:

Joker (Persona 5)

Hero (Dragon Quest)

Banjo & Kazooie (Banjo & Kazooie)

Terry Bogard (King of Fighters)

Alle bekannten Annahmen darüber, wer hinter der 75 stehen könnte gründen auf Gerüchten. Im Rennen sind bislang "Geno", aus dem Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars von 1996 stammt und "Phoenix Wright" aus der Detektiv/Anwalt-Spielereihe Phoenix Wright Ace Attorney. Diese erschien ursprünglich für den Nintendo DS, hat aber vor nicht allzu langer Zeit einen Port für die Nintendo Switch erhalten. Auch der letzte Patch gibt keine hinreichenden Hinweise.

Die Spekulationen werden am 16. Januar ein Ende finden, wenn Masahiro Sakurai über den neuen Charakter aufklärt.