Mario Gomez, Robbie Keane, Abédi Pelé und viele mehr!

Die Liste der neuen FUT Heroes Karten liest sich fast wie ein Who's who der Fußballszene. Tatsächlich ehrt Entwickler Electronic Arts die genannten Spieler mit einer besonderen und neuen FUT Karte. Hierbei handelt es sich um besondere Ausgaben der Spieler, die im Laufe ihrer Karriere für einmalige Erlebnisse sorgten.

Deutscher FUT Held in FIFA 22 - Mario Gomez

So zählt auch der langjährige Bayern-Torjäger Mario Gomez zum Aufgebot. Jedoch wurde dieser nicht für seine unzähligen Treffer im Dress des Rekordmeisters bedacht, stattdessen rückt die Zeit seines ersten Engagements für den VfB Stuttgart in den Mittelpunkt. 2007 war er mit maßgeblich daran beteiligt, dass die Schwaben ihre dritte Meisterschaft feiern konnten.

Für einen noch größeren Erfolg hat Diego Milito 2010 im Champions-League-Finale gesorgt. Mit zwei Treffern sicherte er Inter Mailand die Trophäe und vermieste dem FC Bayern München die Möglichkeit, erstmals ein Triple, bestehend aus Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League, zu gewinnen.

Die Liste aller FUT Heroes im Überblick:

Mario Gomez

Tim Cahill

Diego Milito

Jorge Campos

Fernando Morientes

Sami Al-Jaber

Robbie Keane

Abédi Pelé

Clint Dempsey

Weitere Namen sollen im Laufe des Augusts enthüllt werden.

FIFA 22 wird voraussichtlich am 01. Oktober für PC, PlayStation 4 & 5, Xbox One und Xbox One Series X/S sowie Googles Stadia erscheinen.