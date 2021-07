Leonardo Bonucci und Giorgio Chiellini sind eines der legendärsten Innenverteidiger-Duos der italienischen Fußballgeschichte. Die beiden bilden seit etlichen Jahren die zentrale Verteidigung von Juventus Turin und der Nationalmannschaft. Juve und Italien sind ohne das Duo in der Abwehr in der Zukunft kaum vorstellbar – vor allem nicht nach den überragenden Leistungen während der EM 2021.

Bonucci als Chiellini-Klon

Die Summer Stars sind Spieler in FIFA 21, die aufgrund starker Leistungen im vergangenen Monat mit Spezialkarten ausgestattet wurden. Bonucci hat es in diesem Fall nicht in die Startelf des zweiten Teams geschafft, doch dafür hat er nun eine Squad Building Challenge erhalten. Und diese SBC kann sich sehen lassen, denn seine Karte hat 96 OVR! Das Verrückte daran ist die Ähnlichkeit zur Karte seines Mitspielers Chiellini. Beide haben eine 96er-Bewertung mit 96 Verteidigen und 88 Pace. Die Bonucci-SBC lohnt sich aber deutlich mehr als die Chiellini-Karte, denn die SBC ist mit einem Preis von 120.000 Münzen echt günstig. Zum Vergleich: Chiellini kostet mit fast identischen Werten 220.000 Coins.

Bonucci und Chiellini bilden also auch in FIFA 21 das perfekte IV-Duo. Zumindest fast perfekt. Es klingt zwar etwas abstrus, aber 88 Tempo sind mittlerweile fast schon langsam. Wir würden euch trotzdem empfehlen, die SBC abzuschließen. Hier sind die Voraussetzungen: