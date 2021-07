Die Summer Stars sind Spieler in FIFA 21, die im vergangenen Monat bei der Europameisterschaft und Copa América durch starke Leistungen aufgefallen sind. Lucas Paquetá ist einer davon: Als offensiver Mittelfeldspieler absolvierte er sechs Partien für die Seleção und schoss dabei zwei Tore. Im Januar 2019 wechselte der heute 23-Jährige für fast 40 Millionen Euro von Flamengo zum AC Mailand. Bei den Italienern konnte sich Paquetá allerdings nie wirklich durchsetzen. Im Sommer 2020 wurde er deshalb zu Olympique Lyon in die Ligue 1 transferiert. In Frankreich blühte Paquetá wieder auf, wurde in die Seleção berufen und führte sein Team bis ins Finale, das allerdings Argentinien für sich entscheiden konnte.

Paquetá-SBC kostet rund 285.000 Münzen

In FIFA 21 hat Paquetá für seine guten Leistungen eine Summer-Stars-SBC erhalten. Seine SBC hat eine 94er-Bewertung – wie für Endgame-Karten üblich. Das Herausragende an dieser Squad Building Challenge sind die 5-Sterne-Skills, die exzellent in die aktuelle FIFA-Meta passen. Die SBC kostet aktuell ca. 285.000 Münzen. Aufgrund seiner Liga und seiner Nation und den eben angesprochenen Werten würde sich ein Abschluss der SBC lohnen. Hier sind die Voraussetzungen:

Ligue 1: Min. ein Ligue-1-Spieler, min. 85 OVR, min. 60 Chemie

Länderspiel: Min. ein Brasilien-Spieler, min. 87 OVR, min. 55 Chemie

Ihr müsst also nur zwei Mannschaften für Paquetá abgeben. Wir empfehlen euch, einige günstige Summer Stars einzubauen, da diese mit ihrer hohen Bewertung die erforderliche OVR schnell erfüllen.