Dass jedes Jahr ein neuer FIFA-Titel erscheint, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.

FIFA 22 Trailer zeigt Hypermotion

Nachdem jüngst mit Kylian Mbappé der alte neue Coverstar enthüllt wurde, liefert Electronic Arts respektive EA Sports nun den ersten Trailer zum Spiel nach. Dieser verrät hinsichtlich des Gameplays und des Umfangs nicht viel, stellt aber eine neue Mechanik in den Vordergrund: Hypermotion.

Hierbei nutzt EA verschiedene Methoden, um ein noch realistischeres Fußballgefühl auf die Konsolen zu bringen. Erstmals werden sogenannten XSens-Anzüge verwendet, die beide Mannschaften während einer Aufnahme tragen.

Dabei konnte EA laut eigener Aussage komplett neue Bewegungsdaten sammeln, die mit in die Entwicklung einfließen.

Zusätzlich kommt ein eigens geschaffener Machine-Learning-Algorithmus zum Einsatz, der mit Dateien von über 8,7 Millionen Frames arbeitet. Ziel ist die Entwicklung von neuen und realistischen Bewegungen der Spieler. Insgesamt soll der Titel mehr als 4000 neue Animationen bieten.

FIFA 22 wird voraussichtlich im Laufe des Spätjahres für PlayStation 5, Xbox Series X/S und Google Stadia veröffentlicht. Wie es mit einer Version für PlayStation 4 und Xbox One aussieht, hat Electronic Arts offen gelassen. Die Erfahrung der letzten Jahre und Konsolengenerationen zeigt aber, dass die Old Gen auch weiterhin in abgespeckter Form versorgt werden wird.