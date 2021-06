Real Madrid kann man sich ohne seinen Kapitän und Leader Sergio Ramos gar nicht vorstellen, doch daran gilt es sich in den kommenden Monaten zu gewöhnen. Seine Fans können sich die Wartezeit auf einen neuen Klub mit der wohl besten SBC in FIFA 21 verkürzen.

Ramos kostet etwas weniger als 2 Millionen Münzen

Sergio Ramos hat eine Squad Building Challenge der Rubrik "Ende einer Ära" erhalten. Diese SBCs werden für Spieler gemacht, die eine lange Zeit bei einem Verein gespielt haben und auf erfolgreiche Jahre zurückblicken können. In FIFA haben die Gamer also noch zum letzten Mal die Möglichkeit, mit Sergio Ramos im Real-Madrid-Trikot zu spielen.

Die SBC hat es durchaus in sich. Ihr könnt euch aussuchen, ob ihr die 96er Rechtsverteidigerkarte oder 98er Innenverteidigerkarte spielen möchtet. Beide Versionen haben ihre Vor- und Nachteile. Während die RV-Karte mehr Tempo hat, was ziemlich gut in die Meta passt, ist die IV-Karte insgesamt besser bewertet. Es kommt auf euer Team an, welche Position aktuell schwächer besetzt ist. Wir tendieren allerdings aufgrund des Tempos eher zur RV-Karte.

Zunächst einmal muss die SBC erst abgeschlossen werden und das könnte eine Weile dauern, denn man muss insgesamt sechs Teams für Sergio Ramos eintauschen. Dadurch, dass so viele Teams abgegeben wurden, sind die Preise der hochbewerteten Spieler kurzzeitig in die Höhe geschossen. Insgesamt belaufen sich die Kosten der Ramos-SBC auf ca. 1.870.000 Münzen. Das ist natürlich eine Menge Geld, aber wir befinden uns im Endstadium von FIFA 21 und Sergio Ramos ist der beste Innenverteidiger im Spiel. Wer also das nötige Kleingeld zur Verfügung hat, dem empfehlen wir einen Abschluss.