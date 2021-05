Das italienische Team of the Season überzeugt aus FIFA-Sicht vor allem in der Offensive, in der es gleich sieben Spieler gibt, die 93 oder mehr Tempo haben. Ronaldo hat erwartungsgemäß die höchste Gesamtbewertung erhalten, nach Romelu Lukaku (96) und Dries Mertens (95) flacht das Team allerdings etwas ab.

Mailand-Klubs dominieren das Serie A TOTS

Theo Hernández, Juan Cuadrado und Luis Muriel fallen aufgrund ihres hohen Tempos auf. Atalanta Bergamos Robin Gosens wird schmerzlich vermisst, allerdings stehen die Chancen nicht schlecht, dass der Deutsche als TOTS-SBC im Laufe der Woche verfügbar wird.

TW: Gianluigi Donnarumma (AC Mailand) - 91 OVR

LV: Theo Hernández (AC Mailand) - 92 OVR

RV: Juan Cuadrado (Juventus Turin) - 91 OVR

IV: Milan Škriniar (Inter Mailand) - 89 OVR

IV: Stefan de Vrij (Inter Mailand) - 92 OVR

IV: Cristian Romero (Atalanta Bergamo) - 90 OVR

ZDM: Franck Yannick Kessié (AC Mailand) - 93 OVR

ZM: Rodrigo Javier De Paul (Udinese Calcio) - 93 OVR

RM: Domenico Berardi (Sassuolo Calcio) - 88 OVR

LM: Lorenzo Insigne (SSC Neapel) - 94 OVR

MS: Dries Mertens (SSC Neapel) - 95 OVR

ST: Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) - 98 OVR

ST: Luis Muriel (Atalanta Bergamo) - 93 OVR

ST: Lautaro Martinez (Inter Mailand) - 94 OVR

ST: Romelu Lukaku (Inter Mailand) - 96 OVR

Hirving Lozano (SBC), Felipe Caicedo und Nicolo Barella (beide Ojectives) sind auch als TOTS-Karten in FIFA 21 verfügbar.