Der brasilianische Flügelspieler bekam in dieser Saison kaum Spielzeit, was unter anderem am System Hansi Flicks und seiner Verletzungsanfälligkeit lag. Spielzeit wird seine Flashback-SBC in FIFA 21 erhalten, denn die Karte hat starke Werte, die auf seiner Performance aus dem Jahr 2018 basieren.

Costa quanta? Ziemlich viel!

Blickt man auf seine Werte, dann wird man durchaus entzückt sein. 96 Tempo, 90 Schießen, 92 Passen und 94 Dribbling sind überragend. Der Brasilianer hat zudem fünf Sterne bei Spezialbewegungen, was ihn zu einem Meta-Spieler macht. Durch seine Nation ist er auch für Hybrid-Teams gut geeignet. Das einzige Hindernis wird der doch hohe Preis sein. Ungefähr 280.000 Münzen muss man für den Bayern-Spieler auf den Tisch legen.

Die Costa-SBC ist eine Aufwendige, denn es müssen insgesamt drei Mannschaften eingetauscht werden, um den Flashback-Spieler zu erhalten. Da die Karte auf seiner Zeit bei Juventus Turin basiert, orientieren sich die Voraussetzungen auch daran.

In der ersten Mannschaft, die eingetauscht wird, muss ein Juve-Spieler enthalten sein, die Gesamtbewertung muss mindestens 83 betragen und die Chemie muss bei mindestens 80 liegen. Das zweite Team benötigt einen Brasilianer, einen In-Form oder TOTS-Moments-Spieler, 75 Chemie und eine 84er-Bewertung. Im dritten und finalen Team muss statt einem Brasilianer ein Serie-A-Spieler und ein In-Form-Objekt eingebaut werden, zudem wird die Gesamtbewertung hochgeschraubt.

Costa Flashback ist sicherlich eine coole und vor allem spielbare Karte. Der hohe Preis der SBC und der Fakt, dass das Objekt nicht handelbar ist, schreckt allerdings vor einem Abschluss ab. Wer knapp bei Kasse ist, sollte lieber seine Finger von dieser SBC lassen. Falls das nicht der Fall ist, werdet ihr mit Costa viel Spaß haben.

