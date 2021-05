Max Kruse spielte eine starke Saison mit Union Berlin. Die "Eisernen" haben sich auch dank ihm als Bundesligist etabliert und stets um die europäischen Plätze gespielt. Kruse hat leider einige Spiele aufgrund einer Verletzung verpasst. Seine Statistiken sind trotzdem überragend. In 21 Spielen sammelte der Angreifer 15 Scorerpunkte. Die TOTS-Karte erhielt er für sein Traumtor gegen Eintracht Frankfurt am 9. Spieltag.

Kruse-SBC kostet rund 155.000 Münzen

Kruse hat es also nicht unter die besten 15 geschafft, ist aber als TOTS-Moments-SBC in Ultimate Team verfügbar. Der Union-Spieler erfreut sich durchaus an Beliebtheit in der Fußball- und FIFA-Community. Seine Werte sind stark: Schießen, Passen, Dribbling und Tempo haben mindestens 90. Zudem hat er jeweils vier Sterne bei Spezialbewegungen und schwacher Fuß. Am besten spielt ihr Kruse auf der ZOM-Position – so wie es Union Berlin auch bevorzugt macht.

Verglichen mit anderen Squad Building Challenges ist seine mit ca. 155.000 Münzen allerdings teuer. Um die SBC erfolgreich abzuschließen, müsst ihr zwei Teams im Gegenzug eintauschen. Kruse TOTS wird danach als untauschbares Objekt eurem Verein hinzugefügt.

Zunächst muss eine Mannschaft abgegeben werden, die mindestens einen Bundesliga-Spieler enthält, eine Gesamtbewertung von 83 hat und mindestens 80 Chemie aufweist. Diese Mannschaft wird rund 40.000 Münzen kosten und als Belohnung gibt es ein gemischtes Spielerpack. Part zwei der Kruse-SBC verlangt eine Teambewertung von mindestens 85 und eine Teamchemie von mindestens 70. Zusätzlich muss ein In-Form-Spieler oder eine TOTS-Karte enthalten sein. Team Zwei sollte nicht mehr als 115.000 Münzen kosten.

