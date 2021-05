Luis Suarez hat Atlético Madrid zur spanischen Meisterschaft geschossen und erhält eine Hero-Karte. Da es ihm allerdings an Tempo fehlt, ist die Karte nichts wirklich Besonderes. Anders sieht es bei Sadio Mane aus. Liverpools Waffe auf dem Flügel ist auch mit seiner TOTW-Karte wirklich stark bewertet. Mit 92 Gesamtstärke und 96 Tempo wird er die Abwehrketten vor einige Probleme stellen.

Robert Lewandowski verpasst Recordbreaker-Karte

Nachdem Robert Lewandowski den "ewigen Rekord" von Gerd Müller für die meisten Tore in einer Bundesliga-Saison pulverisiert hat, haben viele Fans eine Recordbreaker-Karte für den polnischen Stürmer erwartet. Insgesamt haben gleich vier Spieler eine Helden-Karte bekommen – aber Lewandowski ging leer aus.

Anzeige

Weitere überragende Spieler finden sich im TOTW #35 nicht. Luka Modric erhält zwar eine 88 in der Gesamtbewertung, allerdings fehlt es auch ihm an Geschwindigkeit. Erwähnenswert sind Nicolas Pepe und Alvaro Morata. Beide haben wirklich brauchbare Werte, kommen aber nicht an Mane und Suarez ran.

Auch ein paar Akteure aus der Bundesliga finden sich im TOTW #35. Lars Stindl von Borussia Mönchengladbach und Serge Gnabry vom FC Bayern sind in der Startelf, Sebastian Bornauw vom 1. FC Köln komplettiert das Trio auf der Bank. Julian Green erhält eine Hero-Karte, nicht zuletzt dank ihm schaffte Greuther Fürth den direkten Aufstieg in die Bundesliga.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Das Team of the Week #35 in der Übersicht

Startelf:

TW: Jasper Cillessen (FC Valencia) – 84 OVR

(FC Valencia) – 84 OVR IV: Simon Kjaer (AC Mailand) - 85 OVR

(AC Mailand) - 85 OVR IV: Victor Ruiz (Betis Sevilla) - 81 OVR

(Betis Sevilla) - 81 OVR IV: Guillermo Maripan (AS Monaco) - 84 OVR

(AS Monaco) - 84 OVR ZM: Luka Modric (Real Madrid) - 88 OVR

(Real Madrid) - 88 OVR RM: Nicolas Pépé (Arsenal London) - 87 OVR

(Arsenal London) - 87 OVR ZOM: Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach) - 85 OVR

(Borussia Mönchengladbach) - 85 OVR LM: Serge Gnabry (FC Bayern München) - 88 OVR

(FC Bayern München) - 88 OVR LF: Sadio Mané (FC Liverpool) - 92 OVR

(FC Liverpool) - 92 OVR ST: Alváro Morata (Piemonte Calcio) - 88 OVR

(Piemonte Calcio) - 88 OVR ST: Luis Suárez (Atlético Madrid) - 90 OVR (Hero)

Bank und Reserve: