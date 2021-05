FIFA 21: Kein Deutscher im La Liga Team of the Season

Nur weil die beiden deutschen Spieler fehlen, ist es natürlich noch lange kein schlechtes Team. Die Werte der Spieler sind teilweise sogar besser als die der Premier League. Lionel Messi ist haarscharf an der 99 vorbeigeschrammt. Neben der Karte des Argentiniers sehen die Werte von Karim Benzema, Frenkie De Jong und Raphaël Varane gefährlich aus. Vor allem die Tempo-Werte des Innenverteidigers Varane verbreiten in der FIFA-Community Angst und Schrecken: 88 Antritt und 94 Sprintgeschwindigkeit werden die Meta neu definieren.

Messi und Varane sind die besten Karten

TW: Jan Oblak (Atlético Madrid) - 96 OVR

RV: Jesús Navas (FC Sevilla) - 91 OVR

IV: Raphaël Varane (Real Madrid) - 95 OVR

IV: Joules Koundé (FC Sevilla) - 88 OVR

LV: Jordi Alba (FC Barcelona) - 93 OVR

ZDM: Casemiro (Real Madrid) - 94 OVR

ZM: Marcos Llorente (Atlético Madrid) - 89 OVR

ZM: Frenkie De Jong (FC Barcelona) - 94 OVR

ZOM: Nabil Fekir (Betis Sevilla) - 92 OVR

LM: Yannick Carrasco (Atlético Madrid) - 92 OVR

RF: Lucás Vásquez (Real Madrid) - 92 OVR

MS: Karim Benzema (Real Madrid) - 97 OVR

ST: Luis Suárez (Atletico Madrid) - 95 OVR

ST: Gerard Moreno (FC Villarreal) - 90 OVR

ST: Lionel Messi (FC Barcelona) - 98 OVR

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Toni Kroos steht etwas überraschend nicht im Team of the Season. Im zentralen Mittelfeld wurden Marcos LLorente und Frenkie De Jong als stärker eingeschätzt. Neben den 15 Spielern gibt es zwei weitere TOTS-Karten, die nicht über Packs oder den Transfermarkt zu erhalten sind. Ex BVB-Spieler Alexander Isak von Real Sociedad und William Carvalho von Betis Sevilla werden entweder als SBC oder als Objektiv verfügbar sein.