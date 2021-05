Die Fans haben gewählt, das FIFA 21 Bundesliga-TOTS steht fest!

Über eine Woche hatten Fans Zeit, die besten Bundesliga-Spieler der vergangenen Saison ins "Team of the Season" zu wählen. Aus 40 Kandidaten, die zur Auswahl standen, wurden die besten 15 Spieler gesucht.

Nach dem Premier-League-TOTS und dem La-Liga-TOTS ist an diesem Wochenende nun das Bundesliga-TOTS dran. Am Freitag veröffentlichte EA SPORTS im Modus "FIFA Ultimate Team" die 15 Karten, die es in die Endauswahl geschafft haben.

Bayern stellt sieben Spieler im Bundesliga-TOTS

Wenig überraschend stellt der FC Bayern München die meisten Spieler im Bundesliga-TOTS. Gleich sieben Akteure des Rekordmeisters tauchen in der Auswahl auf. Angeführt wird das Aufgebot von Robert Lewandowski, der mit 98 zudem das höchste Overall Rating (OVR) aller Bundesliga-Karten aufweist. Auch Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Thomas Müller finden sich in der Auswahl wieder, ebenso wie Manuel Neuer.

Der BVB stellt mit drei Spielern das zweithöchste Kontingent. Neben Erling Haaland schafften es auch Jadon Sancho und Mats Hummels aus dem Team des frischgebackenen DFB-Pokalsiegers ins Aufgebot. Der VfL Wolfsburg und RB Leipzig sind mit je zwei Spielern vertreten, Eintracht Frankfurt stellt einen Spieler. Von allen Spielern erhielt Haaland am meisten Stimmen der Community. Der Norweger ist damit "Spieler der Saison".

Lewandowski überragt den Rest – das Bundesliga-TOTS im Überblick

TW: Manuel Neuer (FC Bayern München) - 95 OVR

RV: Ridle Baku (VfL Wolfsburg) - 88 OVR

IV: Mats Hummels (Borussia Dortmund) - 93 OVR

IV: Maxence Lacroix (VfL Wolfsburg) – 90 OVR

LV: Alphonso Davies (FC Bayern München) - 91 OVR

LAV: Angelino (RB Leipzig) - 90 OVR

ZDM: Joshua Kimmich (FC Bayern München) - 96 OVR

ZDM: Leon Goretzka (FC Bayern München) - 95 OVR

ZDM: Marcel Sabitzer (RB Leipzig) - 92 OVR

ZOM: Thomas Müller (FC Bayern München) - 94 OVR