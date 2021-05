Yilmaz wurde von OSC Lille im vergangenen Sommer ablösefrei verpflichtet. Dass das ein Transfercoup war, konnten damals wohl die wenigsten Experten vermuten. Der 35-Jährige hat große Anteile daran, dass Lille inzwischen Meister der Ligue 1 vor Dauerbrenner PSG ist. In 278 Einsätzen hat der Türke 16 Tore geschossen und fünf weitere vorgelegt. Mit 30% der Stimmen konnte er sich in der Wahl zum Spieler des Monats unter anderem gegen die beiden Monegassen Kevin Volland und Wissam Ben Yedder durchsetzen. Yilmaz wurde nicht nur Spieler des Monats, sondern er hat auch das Tor des Monats geschossen: In der Partie gegen RC Lens schweißte der Stürmer das Spielgerät aus rund 30 Metern mit links in den Winkel.

Yilmaz-SBC ist extrem billig

In FIFA 21 hat Yilmaz eine 87er-Gesamtbewertung erhalten. Die Karte ist ausschließlich als Squad Building Challenge (SBC) in Ultimate Team verfügbar. Seine Werte sind überragend. Er hat 90 Tempo, 91 Schießen und 88 Physis. Das Kuriose an der SBC ist, dass sie nur etwas mehr als 20.000 Münzen kostet. Yilmaz ist mit 58 Balance nicht der Beweglichste und hat mit 79 nicht wirklich viel Ausdauer, doch der Preis gibt dennoch Rätsel auf. Die FIFA-Community wird sich freuen, denn eine solch billige SBC nimmt man gerne mit.

Um die SBC abschließen zu können, muss man eine Mannschaft abgeben, die einen Ligue-1-Spieler und einen In-Form beinhaltet, eine 81er-Gesamtbewertung hat und mindestens 80 Chemie aufweist. Eine mögliche Lösung findet ihr hier.

Am 28. Mai wird höchstwahrscheinlich das Ligue 1 TOTS erscheinen, in dem auch Yilmaz vorhanden sein muss. Alles andere erscheint bei seiner starken Saison als unrealistisch.