Nachdem EA bereits das FIFA 21 Premier-League-TOTS und La Liga-TOTS veröffentlicht hat, wird die Bundesliga wohl als nächste Liga an der Reihe sein. Die FIFA-Community kann bereits seit einigen Tagen das aus ihrer Sicht beste Team zusammenstellen – 40 Spieler stehen dabei zur Auswahl und insgesamt werden es 15 Spieler ins Team des Jahres schaffen. Traditionell wird EA noch mindestens drei weitere TOTS-Karten der entsprechenden Liga auf anderen Wegen, wie zum Beispiel einer SBC, veröffentlichen.

Team of the Season: Bayern München dominiert, Fans hoffen auf Wamangituka

Es ist nicht einfach, 40 Bundesliga-Spieler, die allesamt eine starke Saison gespielt haben, auf 15 zu reduzieren. Manche Spieler scheinen jedoch gesetzt, dass ein Robert Lewandowski dabei sein wird, steht außer Frage. Gleichzeitig bedeutet das für Kicker wie Saša Kalajdžić, dass sie wahrscheinlich keine TOTS-Karte erhalten, obwohl deren Saison herausragend war.

Hier ist unsere Prediction der 15 Spieler des Bundesliga Team of the Season, basierend auf den Leistungen der Spieler in der aktuellen Saison.

TW: Koen Casteels, VfL Wolfsburg

LV: Alphonso Davies, FC Bayern München

IV: Mats Hummels, Borussia Dortmund

IV: Marvin Friedrich, Union Berlin

RV: Ridle Baku, VfL Wolfsburg

ZDM: Joshua Kimmich, FC Bayern München

ZM: Leon Goretzka, FC Bayern München

ZM: Maximilian Arnold, VfL Wolfsburg

ZOM: Thomas Müller, FC Bayern München

RM: Jadon Sancho, Borussia Dortmund

LM: Filip Kostic, Eintracht Frankfurt

ST: Robert Lewandowski, FC Bayern München

ST: Erling Haaland, Borussia Dortmund

ST: André Silva, Eintracht Frankfurt

ST: Wout Weghorst, VfL Wolfsburg

Die drei besten Spieler, die in dieser Liste fehlen und eine TOTS-Karte über eine SBC oder Ähnliches bekommen sollten, sind für uns Angelino (RB Leipzig), Dani Olmo (RB Leipzig) und Silas Wamangituka (VfB Stuttgart).