Im DFB ePokal haben es die eSportler von RB Leipzig verpasst, auch auf der Playstation 4 ins Viertelfinale einzuziehen. Die Sachsen unterlagen in der Fußball-Simulation FIFA 21 im Achtelfinale dem 1. FC Köln mit 1:7-Punkten. Auf der Xbox One waren die Leipziger am Donnerstag bis ins Viertelfinale vorgedrungen.

Derweil hat sich der FC St. Pauli für die Finalphase des Turniers qualifiziert. Die Hamburger schlugen im Achtelfinale den VfL Bochum um den früheren deutschen Meister Cihan Yasarlar mit 7:1.

Der SV Meppen gewann sein Achtelfinale mit 6:3 gegen das Amateurteam von Eintracht Cuxhaven und sicherte sich ebenfalls ein Viertelfinal-Ticket. Als Überraschungsteam ist die SG Lengern/Harste in die Runde der letzten Acht vorgedrungen.

Insgesamt 64 Teams von Bundesligisten und diversen Amateurmannschaften kämpfen seit Donnerstag auf der Playstation 4 sowie der Xbox One in K.o.-Duellen im Modus "best of three" um den Titel. Der Sieger erhält ein Preisgeld von 25.000 Euro, das Finale findet am Sonntag (13.45 Uhr/ProSieben Maxx) statt. Am Samstag startet die Finalphase des Turniers.

Die zwölf besten VBL-Profivereine durften auf beiden Konsolen mit jeweils einem Team aus drei Spielern antreten. Die restlichen 40 Plätze wurden durch Amateurmannschaften aufgefüllt. Das ePokalsieger-Team wird in den erweiterten Kreis der eNationalmannschaft aufgenommen.