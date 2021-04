Wird das TOTW #30 eine große Rolle spielen? Viele FIFA-Spieler warten gespannt auf das "Team of the Season", das am Freitag erscheinen soll. Neben den funkelnden blauen Karten sehen die "Team of the Week"-Karten wahrscheinlich eher mau aus. Nichtsdestotrotz werden wir uns diese Mannschaft mit den vielen Star-Spielern genauer anschauen.

TOTW #30: Meta-Spieler sind dabei

Lange ist es her, dass so viele deutsche Spieler In-Forms in FIFA 21 bekommen haben. Doch nur eine Karte sieht spielbar aus, und zwar die von Christian Günter vom SC Freiburg. Er ist nun endlich eine gute Alternative auf der Linksverteidigerposition der Bundesliga zu Alphonso Davies. Der Kanadier ist zwar einen Tick schneller, dafür bringt Günter mehr Physis mit. Viel Physis hat auch Matthias Ginter von Borussia Mönchengladbach. Er wird aber nicht oft in Teams zu sehen sein, da sein Tempo von 67 einfach nicht ausreicht. Wenig Tempo hat auch Kevin Volland, obwohl er eine 87er-Bewertung hat. Der Ex-Leverkusener spielt eine fantastische Saison in der Ligue 1. Auf dem rechten Flügel reichen 82 Tempo in FIFA allerdings nicht aus.

Startelf:

TW: Thibaut Courtois (Real Madrid) – 91 OVR

LAV: Christian Günter (SC Freiburg) – 86 OVR

IV: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach) – 86 OVR

IV: Simon Kjaer (AC Mailand) – 83 OVR

LM: Gylfi Sigurdsson (FC Everton) – 86 OVR

ZM: Christian Eriksen (Inter Mailand) – 88 OVR

RM: Domenico Berardi (Sassuolo Calcio) – 85 OVR

RM: Mason Greenwood (Manchester United) – 84 OVR

ST: Ciro Immobile (Lazio Rom) – 89 OVR

ST: Jean-Pierre Nsame (Young Boys Bern) – 86 OVR

RF: Kevin Volland (AS Monaco) – 87 OVR

Bank und Reserve:

TW: Jonas Omlin (HSC Montpellier) – 81 OVR

RAV: Christopher Trimmel (Union Berlin) – 81 OVR

RB: Sam Long (Oxford United) – 74 OVR

ZOM: Lucas Paquetá (OL) – 84 OVR

ZOM: Brennan Johnson (Lincoln City) – 77 OVR

ST: Roman Yaremchuk (KAA Gent) – 86 OVR

ST: Jamie Maclaren (Melbourne City FC) – 82 OVR

ST: Javier Hernandez (LA Galaxy) – 82 OVR

ST: Smail Prevljak (KAS Eupen) – 82 OVR

ST: Blair Sebastian Turgott (Östersunds FK) – 72 OV

LF: Marcin Cebula (Czestochowa) – 74 OVR

LW: Carlos Gomez (FC Morecambe) – 69 OVR

Aus der Bundesliga ist auch noch Union Berlins Christoph Trimmel vertreten. Der Österreicher wird aber wohl nur von Hardcore-Union-Fans in FIFA gespielt, denn mit 77 Tempo könnte man noch nicht mal einen Volland aufhalten. Der höchstbewertete Spieler dieser Mannschaft ist Thibaut Courtois mit einer 91. Auch Ciro Immobile und Christian Eriksen sind starke Karten. Für die Meta sind Spieler wie Greenwood, Nsame und Yaremchuk interessant. Ihr werdet sie wahrscheinlich nicht in der Startelf spielen lassen, aber als Super-Sub sind sie für die Weekend-League durchaus spannend.

Am 23. April startet das Team of the Season in FIFA 21, was dieses TOTW womöglich schnell in Vergessenheit geraten lässt