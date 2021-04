Paul Pogba und Allan Saint-Maximin fallen einem bei diesem TOTW direkt auf den ersten Blick auf. Auf den zweiten Blick erkennt man dann eine echte Geheimwaffe: Der eigentliche rechte Mittelfeldspieler Adam Marušic hat eine IV-Karte mit 90 (!) Tempo erhalten. Geschuldet ist das der Formation Lazio Roms, in der Marušic vorzugsweise als rechter Innenverteidiger der Dreierkette agiert.

Das TOTS wird dieses TOTW vergessen machen

Spieler mit OP-Faktor lassen sich im TOTW #29 kaum finden. LM-Pogba ist der Einzige, der eine 90er-Bewertung erreicht, aber als linker Mittelfeldspieler ist der Franzose mit 80 Tempo natürlich unbrauchbar. In-Game sollte man ihn optimalerweise als Sechser oder Achter aufstellen. Der andere Star dieser Mannschaft ist Allan Saint-Maximin. Er wird den ein oder anderen Gamer in der Weekend-League zur Verzweiflung bringen: 97 Tempo, 92 Dribbling und 5-Sterne-Skills machen ihn unberechenbar.

Ansonsten gibt diese Mannschaft nicht viel her. Willi Orban von RB Leipzig und Daichi Kamada von Eintracht Frankfurt sind aus der Bundesliga dabei. Martin Kobylanski vom Zweitligisten Eintracht Braunschweig hat es auch ins Team geschafft. Wirklich spielbar sind alle drei allerdings nicht.

FIFA-Spieler werden sich nicht allzu lange mit diesem TOTW aufhalten, denn Gerüchten zufolge soll es schon am Freitag mit dem Team of the Season (TOTS) losgehen.

https://twitter.com/EASPORTSFIFA/status/1382378283619254274

Das Team of the Week #28 in der Übersicht

Startelf:

TW: Mike Maignan (OSC Lille) – 86 OVR

IV: Gabriel Paulista (FC Valencia) – 86 OVR

IV: Marc Bartra (Betis Sevilla) – 83 OVR

IV: Willi Orban (RB Leipzig) – 82 OVR

LM: Paul Pogba (Manchester United) – 90 OVR

ZDM: Ever Banega (Al Shabab) – 86 OVR

ZDM: Fabian (SSC Neapel) – 86 OVR

LM: Mohamed Elyounoussi (Celtic Glasgow) – 84 OVR

ST: Alexandre Lacazette (Arsenal London) – 85 OVR

MS: Allan Saint-Maximin (Newcastle United) – 85 OVR

LW: Christian Pulisic (FC Chelsea) – 84 OVR

Bank und Reserve:

TW: Guilherme (Lokomotive Moskau) – 82 OVR

IV: Adam Marušic (Lazio Rom) – 81 OVR

ZDM: Leandro Paredes (Paris Saint-Germain) – 82 OVR

RM: Emiliano Buendía (Norwich) – 81 OVR

ZOM: Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt) – 81 OVR

ST: Wahbi Khazri (AS Saint-Etienne) – 81 OVR

ST: Haris Seferovic (Benfica Lissabon) – 81 OVR

IV: Gautier Lloris (AJ Auxerre) – 76 OVR

LM: Martin Kobylanski (Eintracht Braunschweig) – 76 OVR

RM: Gabriel Gudiño (San Lorenzo) – 76 OVR

ST: Adis Jahovic (Göztepe) 79 OVR

ST: Jakob Jantscher (Sturm Graz) 76 OVR

