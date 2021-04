Gleich vier Spieler in der Startaufstellung des 27. Team of the Week (TOTW) überschreiten die magische 90er-Pace-Marke: Ajax Amsterdams Jungstar Mohammed Kudus (93), Arsenals Goalgetter Pierre-Emerick Aubameyang (95), Barcelonas Troublemaker Ousmane Dembélé (94) und Bayerns Flügelflitzer Alphonso Davies (99) sind, wenn einmal in Fahrt gekommen, kaum mehr aufzuhalten.

Wirft man dazu noch einem Blick auf die Reservebank findet man mit Jonson Clarke-Harris (90) und Gerson Rodrigues (96) nochmal zwei weitere Spieler, die die überragende Pace des Startelf-Quartetts locker mitgehen können. Da Geschwindigkeit momentan nicht nur in der realen, sondern natürlich auch in der digitalen Fußballwelt Key ist, sind die sechs genannten allein aufgrund ihrer Pace allesamt jetzt schon interessante Kandidaten für die eigene erste Elf in FIFAs Ultimate-Team-Modus.

Anzeige

Doch damit nicht genug: Auch abseits von Geschwindigkeit bietet das TOTW noch einige weitere vielversprechende Spielerkarten an, die jeder FUT-Auswahl gut zu Gesicht stehen würden. Allen voran eine 92er-Ausgabe von Joshua Kimmich.

Der Bayern-Star überzeugt in nahezu allen Werten und stellt damit den perfekten Allrounder im defensiven Mittelfeld dar.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Die Bundesliga ist neben den beiden genannten Bayernstars noch ein weiteres Mal durch Stuttgarts Sturmhoffnung Sasa Kalajdzic vertreten. Mit Caglar Söyüncü, Xherdan Shaqiri, Aubameyang, Dembélé und Teemu Pukki sind noch fünf weitere Namen mit dabei, die Bundesliga-Fans nicht ganz unbekannt vorkommen sollten.

Das Team of the Week #27 in der Übersicht

Startelf

TW: Martin Dubravka (85), Newcastle United

IV: Giorgio Chiellini (89), Juventus Turin/Piemonte Calcio

IV: Caglar Söyüncü (85), Leicester City

RV: Mario Fernandes (84), ZSKA Moskau

ZDM: Joshua Kimmich (92), FC Bayern München

ZM: Tomas Soucek (87), West Ham United

ZOM: Xherdan Shaqiri (84), FC Liverpool

ZOM: Mohammed Kudus (84), Ajax Amsterdam

RF: Ousmane Dembélé (85), FC Barcelona

LF: Alphonso Davies (84), FC Bayern München

ST: Pierre-Emerick Aubameyang (89), FC Arsenal

Bank & Reserve

TW: Wayne Hennessey (81), Crystal Palace

RV: Serge Aurier (83), Tottenham Hotspur

ZM: Sergi Darder (81), Espanyol Barcelona

ZOM: Stevan Jovetic (81), AS Monaco

ST: Burak Yilmaz (82), OSC Lille

ST: Teemu Pukki (81), Norwich City