Nach Kyle Walker von Manchester City ist der Montenegriner der zweitschnellste Innenverteidiger im gesamten Spiel. Seit Jahren ist das Tempo die wichtigste Komponente in FIFA und die neue In-Form Version von Marusic bringt ganze 90 Geschwindigkeit mit. Damit ist er ein guter Konter gegen Meta-Stürmer wie Mbappe oder Ronaldo.

Hauptsache schnell

Doch wie kommen diese Werte zustande? Marusic ist eigentlich ein gelernter rechter Mittelfeldspieler und seine FUT-Karte hat in der Standardvariante eine 77er-Bewertung mit 87 Tempo. In dieser Saison wird Marusic bei Lazio Rom von seinem Trainer Simone Inzaghi allerdings vorzugsweise als rechter Innenverteidiger in einem 3-5-2-System eingesetzt. Im Spiel gegen Hellas Verona performte der 28-Jährige so gut, dass er nun ins FIFA 21 Team of the Week berufen wurde.

In FIFA ist es nichts Neues, dass die Positionen von Spielern im TOTW geändert werden. So gibt es von Paul Pogba zum Beispiel auch eine LM-Karte. Dass ein rechter Mittelfeldspieler zum Innenverteidiger wird, ist allerdings selten. Die FIFA-Meta freut sich, denn mit Marusic können nun einige Spieler eingebremst werden. In den vergangenen Wochen war es gang und gäbe, Außenverteidiger in die Innenverteidigung zu stellen. Auch wenn diese Spieler nicht die volle Chemie erhalten, lassen sie sich besser als ein Sergio Ramos steuern. Das klingt absurd, aber es ergibt in FIFA 21 Sinn. Marusic bietet nun eine tatsächlich IV Lösung für das Tempo-Problem.

Marusic hat in allen Belangen gute Gesamtwerte. Er hat zwar nur eine 81er-Bewertung, aber kein Wert ist unter 75. Wer ein Serie A Team spielt, sollte ihn unbedingt einbauen. Es mag zwar schwer sein, seinen Verein und seine Nation zu verlinken, aber einen Versuch ist es wert. Mit 1,85 Metern ist er zudem mit einer guten Größe und Stärke ausgestattet, sodass er auch Kopfballduelle gewinnen kann. Aktuell liegt sein Preis bei 45.000 Münzen – Tendenz steigend.