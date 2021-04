Um es kurz zu machen: Die 28. Ausgabe des Teams of the Week kann mit der Qualität seines Vorgängers nicht mithalten.

Wo es letzte Woche noch sechs allein wegen ihrer überragenden Geschwindigkeit zumindest offensiv sehr gut brauchbare Spieler zu holen gab, packt das aktuelle TOTW noch nicht einmal die magische 90er-Gesamtwertungsgrenze. Komplett unbrauchbar ist die 28. Ausgabe deswegen aber noch lange nicht.

Lorenzo Insigne mit 4. Inform

Headliner ist dieses Mal Neapels Flügelflitzer Lorenzo Insigne. Der Italiener kommt mit einer Gesamtwertung von insgesamt 89 Punkten daher, bei der vor allem seine Pace (92) und seine Dribblingfähigkeiten (95) herausstechen.

Gepaart mit einem guten Abschluss (86) und entsprechenden Passfähigkeiten (89) stellt der 29-jährige in jedem Team eine durchaus valide Option auf dem linken Flügel dar.

Für Bundesliga-Fans wäre für diese Position auch Filip Kostic im der neusten Ausgabe des TOTWs verfügbar. Der Frankfurter ist eine gute Alternative für all diejenigen, für die der Geldbeutel nicht weit genug aufgehen kann, um sich Insigne leisten zu können.

Mit einer Gesamtwertung von 86 ist der Serbe in den wichtigen (Offensiv-)Statistiken zwar marginal schlechter als Insigne, dafür ist er in der Defensive und in den physischen Bereichen deutlich stärker als der italienischer Headliner.

Neben Kostic sind aus der Bundesliga noch vier weitere Spieler mit dabei: Bayerns Benjamin Pavard, Bielefelds Stefan Ortega und Gladbachs Marcus Thuram. Aaron Hunt vom Hamburger SV repräsentiert dieses Mal das deutsche Unterhaus.

Das Team of the Week #28 in der Übersicht

Startelf

TW: Matheus (82), SC Braga

RV: Benjamin Pavard (84), FC Bayern München

LV: Benjamin Mendy (86), Manchester City

LV: Marcos Acuna (85), FC Sevilla

ZDM: Fabinho (88), FC Liverpool

LM: Lorenzo Insigne (89), SSC Neapel

LM: Filip Kostic (86), Eintracht Frankfurt

ZOM: Jesse Lingard (84), West Ham United

ST: Iago Aspas (88), Celta de Vigo

ST: Luis Muriel (86), Atalanta Bergamo

ST: Danny Ings (85), FC Southampton

Bank & Reserve

TW: Stefan Ortega (81), Arminia Bielefeld

LAV: Adam Reach (82), Sheffield Wednesday

LM: Marcus Thuram (83), Borussia Mönchengladbach

LM: Matheus Pereira (81), West Bromwich Albion

ST: Kasper Dolberg (82), OGC Nizza

ST: Jonathan Ikone (82), LOSC Lille

ZDM: Ladislav Krejci (78), Sparta Prag

ZM: Emanuele Ndoj (76), Brescia Calcio

RM: Rober Gonzalez (76), UD Las Palmas

ZOM: Aaron Hunt (79), Hamburger SV

ZOM: Taxiarchis Fountas (79), Rapid Wien

ST: Patson Daka (81), RB Salzburg

