Angeführt wird die neuste Ausgabe des Team of the Week (TOTW) von Kevin De Bruyne. Der Belgier in Diensten von Manchester City kommt auf einen 93er-Gesamtwert und überzeugt in fast allen relevanten Kategorien. Und auch wenn sich der 29-jährige seine Nominierung für das TOTW durch sein Tor beim 2:0-Sieg seiner Citizens im Champions-League-Achtefinal-Rückspiel gegen Borussia Mönchengladbach durchaus verdient hat, rieben sich einige aus der FIFA-Community verwundert die Augen.

Sie hatten jemand anderen an der Spitze des 25. TOTWs erwartet.

Ronaldo fehlt trotz Hattrick

Die Rede ist Cristiano Ronaldo. Der Portugiese erzielte vergangenes Wochenende gegen Cagliari einen lupenreinen Hattrick und schoss sein Team damit quasi im Alleingang zum 3:1-Erfolg. Anscheinend verlangt FIFA-Publisher EA-Sports aber inzwischen mehr von dem GOAT-Anwärter für eine TOTW-Nominierung als läppische drei Tore in einer Halbzeit..

Im Gegensatz zu den Ronaldo-Anhängern können sich Fans der deutschen Ligen nicht beschweren: Gleich fünf Spieler haben es hier in das aktuelle TOTW geschafft. Thomas Müller führt dieses Quintett mit einer starken Gesamtwertung von 89 an. Zu dem Ur-Bayer gesellen sich außerdem Wolfsburgs Torgarantie Wout Weghorst, Augsburgs Keeper Rafal Gikiewicz, Stuttgarts Flügelflitzer Silas Wamangituka und Darmstadts Serdar Dursun.

Das Team of the Week #25 in der Übersicht

Startelf

TW: David Soria (84), FC Getafe

RV: Jesus Navas (86), FC Sevilla

IV: Jose Fonte (84), LOSC Lille

LV: Kieran Tierney (84), FC Arsenal

ZM: Kevin de Bruyne (93), Manchester City

ZM: Teun Koopmeiners (86), AZ Alkmaar

RM: Matteo Politano (84), SSC Neapel

ZOM: Thomas Müller (89), FC Bayern München

ST: Lautaro Martinez (89), Inter Mailand

ST: Wout Weghorst (86), VfL Wolfsburg

MS: Diogo Jota (85), FC Liverpool

Bank & Reserve

TW: Rafal Gikiewicz (84), FC Augsburg

IV: Gernot Trauner (83), LASK

RM: Silas Wamangituka (82), VfB Stuttgart

ZOM: Mario Pasalic (81), Atalanta Bergamo

ST: Bafetimbi Gomis (85), Al-Hilal Riad

ST: Nicolas De Preville (81), Girondins Bordeaux

LAV: Matthew Sorinola (64), MK Dons

ZOM: Rifat Zhemaletdinov (79), Lokomotive Moskau

ST: Serdar Dursun (79), SV Darmstadt

ST: Dusan Vlahovic (78), AC Florenz

ST: Mikael Uhre (76), Bröndby IF

ST: Kelechi Iheanacho (80), Leicester City

