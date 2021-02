Von Christoph Franz

Es ist eine durchaus prestigeträchtige Wahl in der deutschen eFootball-Szene, die in diesem Jahr zum

dritten Mal stattfand. Rund 20.000 Fans nahmen an der vom kicker initiierten Abstimmung teil und

entschieden sich relativ deutlich für Umut "RBLZ_UMUT" Gültekin. Der Spieler von RBLZ Gaming,

dem eSports-Team des Fußballbundesligisten RB Leipzig, erhielt fast 48 Prozent der Stimmen und

darf sich als deutlicher Sieger der Wahl feiern lassen.

Zweiter mit rund 39 Prozent der Stimmen wurde Dylan "DullenMIKE" Neuhausen von Nomen Est

Omen, dahinter folgen mit einem deutlichen Abstand Eleftherios "bmg_lefti" Ilias (6 Prozent) von

Borussia Mönchengladbach, Yannic "Yannic0109" Bederke (6 Prozent) vom FC Augsburg und Niklas

"NRaseck" Raseck (2 Prozent) von Guild Esports.

RBLZ Gaming ist nicht zu stoppen

RBLZ_UMUT erlangte erst im vergangenen Jahr Berühmtheit und sorgte sofort für Furore. Noch im

Trikot des Hamburger SV feierte der damals 17-Jährige den Gewinn eines FUT Champions Cups in

Atlanta und durfte sich am Ende der Saison bester deutsche Playstation-Spieler der Weltrangliste

nennen. Im September folgte schließlich der Wechsel zu RBLZ Gaming.

Aktuell ist der gebürtige Hamburger der beste Spieler in der Süd-/Ost-Division der Virtual Bundesliga

mit 22 Siegen und 81 geschossenen Toren. Damit hat Gültekin einen großen Anteil daran, dass sein

Team die Tabelle aktuell mit 19 Punkten Vorsprung vor dem 1. FC Heidenheim anführt. Ob das Team

von RB Leipzig in naher Zukunft überhaupt zu schlagen ist? Schließlich hat das Team noch das

Wunderkind Anders Verjgang in der Hinterhand, der ab seinem 16. Geburtstag im kommenden Jahr

mitwirken darf.

Nachfolger von MoAuba und Proownez

Doch das ist Zukunftsmusik. Der Fokus liegt aktuell zu Recht auf RBLZ_UMUT, der damit Nachfolger

von Mohammed "MoAuba" Harkous, der 2019 die Wahl gewann, und dem Sieger von 2018, Danny

"Proownez" Liepolt, wird. Zum ersten Mal in der Geschichte der Wahl wird Gültekin einen eigens

designten Pokal erhalten. Wie dieser aussieht und wann er verliehen wird, gab der kicker noch nicht

bekannt.

