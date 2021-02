Tore erzielen. Seit jeher das Ziel jeder Fußballmannschaft. Wer keine Tore schießt, kann schließlich nicht gewinnen. So weit, so einfach die Rechnung.

Nur auf Offensive zu setzen, bringt aber auch nicht immer den gewünschten Erfolg. Was bringt es einem, durchschnittlich drei Tore pro Partie zu erzielen, wenn es regelmäßig einmal mehr im eigenen Kasten klingelt? Zum Gewinnen braucht es in den meisten Fällen auch eine gute Defensivarbeit. Wem die bisher bei FIFAs Ultimate Team Modus fehlte, der könnte im neusten Team of the Week (TOTW) fündig werden.

FIFA21 - TOTW #20: Französischer Innenblock

Mit Raphael Varane und Presnel Kimpembe stehen zwei gleich zwei französische Weltmeister im 20. TOTW. Beide zählen auf ihren Positionen - der Innenverteidigung - zu den besten der Welt. Auch auf dem virtuellen Rasen sind beide mit ihren Wertungen (87 Varane, 86 Kimpembe) ganz oben im Regal anzusiedeln.

Die neuste Inform-Team-Ausgabe überzeugt aber nicht nur defensiv. Auch offensiv sind mit Raheem Sterling und Memphis Depay zwei Kracher dabei, die jeder Angriffsreihe gut zu Gesicht stehen würden. Aus deutscher Sicht sieht es dieses Mal eher mau aus. Mit Leipzigs Angelino, Leverkusens Moussa Diaby und Kölns Derbyheld Elvis Rexhbecaj sind zwar drei Bundesliga-Kicker mit dabei, ein Deutscher hat es dieses Mal aber nicht geschafft.

Das Team of the Week #20 in der Übersicht

Startelf

TW: Fernando Muslera (84), Galatasaray Istanbul

IV: Raphael Varane (87), Real Madrid

IV: Presnel Kimpembe (86), Paris Saint-Germain

IV: Gabriel Paulista (84), FC Valencia

LM: Jose Luis Morales (84), UD Levante

LM: Angelino (83), RB Leipzig

LM: Ante Rebic (82), AC Mailand

RM: Aleksandr Golovin (82), AS Monaco

LF: Raheem Sterling (90), Manchester City

LF: Mikel Oyarzabal (87), Real Sociedad

MS: Mephis Depay (88), Olympique Lyon

Bank & Reserve

TW: Mattia Perin (84), CFC Genua

LV: Luke Shaw (84), Manchester United

ZOM: Miguel Almiron (82), Newcastle United

ZOM: Jesse Lingard (81), West Ham United

LF: Moussa Diaby (84), Bayer Leverkusen

ST: Jean-Pierre Nsame (84), BSC Young Boys

ZM: Elvis Rexhbecaj (79), 1. FC Köln

ZM: Anto Grgic (76), FC Sion

LM: Alexis Canelo (78), Deportivo Toluca

LF: Gaetan Laborde (81), HSC Montpellier

ST: Uros Durdevic (77), Sporting Gijon

ST: Dion Charles (73), Accrington Stanley

