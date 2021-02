Mit der 22. Ausgabe des Teams of the Week kommt die wohl bisher stärkste Auswahl der diesjährigen FIFA-Saison. Auf so gut wie allen Positionen - Innenverteidigung mit leichten Abstrichen - ist dieses Mal mindestens ein Spieler mit dabei, der die Qualität einer jeden Auswahl noch einmal anheben könnte.

TOTW #22: Star-Power en massé

Angefangen auf der Torhüter-Position mit Inter Mailands Samir Handanovic, der einen Wert von 90 mitbringt. Im Mittelfeld gibt es gleich drei Hochkaräter: Luis Alberto von Lazio Rom und vor allem Marcus Rashford und Bernardo Silva. Während der Römer mit 87 schon eine beachtliche Wertung vorzuweisen hat, wird das von den beiden in Manchester spielenden Jungs noch einmal getoppt. Sowohl Citys Silva als auch Uniteds Rashford kratzen mit 89 knapp an der magischen 90er-Grenze.

Während die beiden Mittelfeldspieler knapp an der 90 gescheitert sind, birgt das TOTW #22 einen Spieler, der diese Marke geradezu mit Leichtigkeit pulverisiert hat. Für viele ein Highlight ihrer (digitalen) Karriere, für Cristiano Ronaldo gehört eher das Standard-Prozedere. Mit einer 95er-Wertung gehört sein neuster Inform direkt zu den besten Stürmern, die die diesjährige FIFA-Ausgabe im Ultimate-Team-Modus zu bieten hat.

Aus der Bundesliga haben es mit Amin Younes und Renato Steffen dieses Mal zwei Spieler in das Team of the Week geschafft. Vor allem der Frankfurter hat sich die Berufung nach seiner Gala gegen die Bayern aber auch mehr als verdient und überzeugt von der Bank kommend mit einer guten 84er-Wertung. Steffen steht bei einer soliden 82.

Das Team of the Week #22 in der Übersicht

Startelf

TW: Samir Handanovic (90), Inter Mailand

RV: Lucas Vazquez (85), Real Madrid

IV: Michael Keane (84), FC Everton

IV: Cristian Romero (84), Atalanta Bergamo

ZM: Luis Alberto (87), Lazio Rom

ZM: Rodrigo de Paul (84), Udinese Calcio

ZM: Bernardo Silva (89), Manchester City

LM: Marcus Rashford (89), Manchester United

ST: Cristiano Ronaldo (95), Juventus Turin/Piemonte Calcio

ST: Sebastien Haller (84), Ajax Amsterdam

ST: Alexander Isak (82), Real Sociedad

Bank & Reserve

TW: Rui Patricio (86), Wolverhampton Wanderers

IV: Guillermo Maripan (81), AS Monaco

LM: Caio (82), Al Ain FC

LM: Renato Steffen (82), VfL Wolfsburg

LM: Stephy Mavididi (81), Montpellier

ZOM: Amin Younes (84), Eintracht Frankfurt

TW: Dillon Phillips (78), Cardiff City

IV: Jan van den Bergh (76), Beerschoot V.A.

RF: Lucas Piazon (78), Sporting Braga

RF: Malik Wilks (76), Hull City

ST: Mergim Berisha (77), RB Salzburg

ST: Kangin Lee (80), FC Valencia

