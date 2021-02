2021 sieht es bislang sehr gut aus für die deutsche FIFA-Szene- zumindest auf der Xbox gab es bislang niemanden, der den hiesigen FIFA-Virtuosen das Wasser reichen konnte.

Während das ersten FIFA-21-Wettbewerbs durfte am Ende Eleftherios "Lefti" Ilias jubeln, der gegenwärtig für die eSports-Abteilung von Borussia Mönchengladbach das Gamepad führt. Beim zweiten Cup dominierte Dylan "DullenMike" Neuhausen und nun, beim dritten Wettkampf, siegte der 20-jährige St.-Pauli-Spieler Mustafa "xMusti19" Cankal.

Grundsätzlich sah es von Beginn an gut für den Pauli-Spieler aus. Aufgrund guter Leistung und erspielter Punkte durfte der Deutsch-Türke bereits im Winners-Bracket starten. Entsprechend fehlten ihm lediglich zwei Siege, um am Ende die Trophäe des Xbox-Champions in Empfang nehmen zu dürfen.

St. Pauli - Profi dominiert das Grand Final

Tatsächlich sollte es am Ende eine dominante Vorstellung von Musti werden. Nach einem hart umkämpften 3:5-Sieg gegen Ollelito, folgte eine Galavorstellung im großen Finale. Erneut kam es hier zum Aufeinandertreffen der beiden, da der Schwede im Losers-Match seinen Kontrahenten mit 4:2 aus dem Turnier werfen konnte.

Doch obwohl der Spieler der Ninjas in Pyjamas auf Rache sann, machte Musti mit einem mehr als überragenden 10:4 alles klar und sicherte sich am Ende ein Preisgeld von 15.000 US-Dollar.

Auf der PlayStation gewann Levi de Weerd von Team Gullit gegen Hashtag Tom von Hashtag United mit 5:3.