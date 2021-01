Wie hält man einen Spielmodus für seine Fans möglichst lange frisch und abwechslungsreich? Indem man in kurzen Zeitabständen immer neue Inhalte veröffentlicht. EA Sports hat diesen Vorgang mit der Implementierung der Team of the Weeks (und anderen Spezial-Event-Teams) im FIFA Ultimate Team Modus in den letzten Jahren nahezu perfektioniert.

Jede Woche können die Spieler neuen, aufregenden Versionen ihrer Lieblings-Fußballer hinterherjagen. Wer sich nicht die Zeit für das Erfüllen der nötigen Aufgaben wie den Squad Building Challenges nehmen will oder kann, nimmt die Abkürzung über den monetären Weg. Das Ganze funktioniert aber nur, wenn die Objekte der Begierde auch wirklich begehrenswert sind.

Womit wir beim TOTW #17 sind. Bei dem das nicht wirklich zutrifft.

Kaum spielbare Karten in TOTW #17

Wie immer umfasst auch die 17. Ausgabe des TOTW insgesamt 23 Spieler. Mit Thomas Müller, dem Mainzer Torhüter Robin Zentner und Jann George vom Zweitligaclub Jahn Regensburg sind dieses Mal drei Deutsche mit von der Partie. Nach wirklich großen Namen sucht man im TOTW #17 aber vergeblich. Genauso wie nach Spielern, die Startelf-Potenzial für die eigene Aufstellung haben.

Maximal Monacos Wissam Ben Yedder (87) oder Napolis Lorenzo Insigne (87) wären vertretbare Optionen im Sturm beziehungsweise auf den Flügeln. Mit einem zugedrückten Auge könnte es auch Manchester Uniteds Paul Pogba (88) wert sein für seine Integrierung im eigenen Team Platz zu schaffen. Allerdings eher auf der Zehner-Position als im defensiven Mittelfeld.

Das TOTW #17 im Überblick:

Startelf

TW: Alexandre Oukidja (81), FC Metz

IV: John Stones (83), Manchester City

IV: Angelo Ogbonna (84), West Ham

IV: Domenico Criscito (82), FC Genua

ZDM: Paul Pogba (88), Manchester United

ZM: Teun Koopmeiners (84), AZ Alkmaar

LM: Lorenzo Insigne (87), SSC Neapel

ZOM: Thomas Müller (88), Bayern München

ST: Ludovic Ajorque (84), Racing Straßburg

ST: Wissam Ben Yedder (87), AS Monaco

ST: Luca Jovic (83), Eintracht Frankfurt

Bank & Reserve

TW: Robin Zentner (81), Mainz 05

IV: Andrej Girotto (81), FC Nantes

ZDM: Youri Tielemans (84), Leicester City

ZM: Tanguy Ndombele (83), Tottenham Hotspur

ZM: Nicolo Barella (83) Inter Mailand

ST: Donyell Malen (82) PSV Eindhoven