Das neue Jahr startet mit einem Kracher in die FIFA-21-Ultimate-Team-Welt: Die 15. Edition des Team of the Weeks beinhaltet gleich zwei Spieler, deren Gesamtwertungen jenseits der 90 liegen.

Zum einen handelt es sich dabei um unseren deutschen Mittelfeldstar Joshua Kimmich, der unter anderem das Comeback seiner Bayern gegen Mainz 05 mit seinem Treffer im vergangenen Ligaspiel einleitete und nun von EA mit einer 91er Version seiner Selbst belohnt wurde. Zum anderen handelt es sich um einen der Goats höchstpersönlich. Cristiano Ronaldo bekommt seinen zweiten Inform für FIFA 21, der eine 94-Gesamtwertung besitzt.

Doch damit nicht genug: Abseits der beiden Ausnahme-Spieler, stehen mit Romelu Lukaku und Iago Aspas zwei weitere Ballkünstler bereit, die mit ihrer 87er-Wertung in jedem Team gern gesehen sind.

TOTW 15 - 5x Bundesliga inklusive

Auch die Bundesliga ist in der 15. TOTW-Ausgabe, neben dem schon angesprochenen Kimmich, gut vertreten. Mit Dortmunds Manuel Akanji, Frankfurts Amin Younes, Freiburgs Baptiste Santamaria und Tim Leibold von Zweitliga Spitzenreiter Hamburg halten gleich drei weitere Spieler die Bundesliga-Flagge in FIFAS beliebtesten Spielmodus hoch.

Das Team of the Week #15 in der Übersicht :

Startelf

TW: Bartłomiej Drągowski (84), AC Florenz

LV: Kieran Tierney (82), Arsenal London

IV: Manuel Akanji (82), Borussia Dortmund

IV: Ben Mee (82), Burnley FC

ZDM: Joshua Kimmich (91), Bayern München

ZDM: Tomáš Souček (84), West Ham United

LM: José Luis Morales (82), Levante

ZOM: Piotr Zielinski (83), SSC Neapel

ST: Iago Aspas (87), Celta de Vigo

ST: Cristiano Ronaldo (94), Juventus Turin/Piemonte Calcio

ST: Romelu Lukaku (87), Inter Mailand

Bank & Reserve