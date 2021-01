Nachdem man sich bei der letzten Ausgabe des Teams of the Week (TOTW) noch ernsthaft die Frage stellen musste, ob sich der Aufwand überhaupt lohnt, weiß das neue TOTW vor allem in der Spitze zu überzeugen. Die erste Elf kommt mit einem soliden 86er-Schnitt daher. Verantwortlich sind dafür vor allem drei Spieler: Manchester Uniteds Bernardo Silva, Reals Madrids Dauerbrenner Karim Benzema und PSG-Superstar Neymar.

Drei Wochen ist es nun schon her, dass ein TOTW mit Spielerwertungen jenseits der 90er-Grenze aufwarten konnte. Was damals Cristiano Ronaldo (94) und Joshua Kimmich (91) waren, sind dieses Mal Benzema und Neymar, die jeweils den Spitzenwert von 92 erreichen.

TOTW #18: 4x Bundesliga, 1x Dritte Liga

Auch von der deutschen Warte aus gesehen, muss sich TOTW #18 nicht verstecken. Mit Nico Elvedi, Filip Kostic, Florian Müller und Andrej Kramaric ist die Bundesliga gleich viermal vertreten. Mit Philipp Hosiner von Dynamo Dresden hat es dieses Mal auch ein Spieler aus der dritten deutschen Liga ins TOTW geschafft. Der Österreicher war beim verrückten 4:3-Sieg gegen Kaiserslautern an allen vier Dresdener Toren beteiligt. Zwei schoss er selber, die anderen beiden bereitete er vor.

Das Team of the Week #18 in der Übersicht

Startelf

TW: Nick Pope (84), FC Burnley

IV: Nico Elvedi (84), Borussia Mönchengladbach

IV: Marcelo (84), Olympique Lyon

IV: Cristian Romero (82), Atalanta Bergamo

ZM: Frenkie de Jong (86), FC Barcelona

ZM: James Maddison (86), Leicester City

LM: Neymar (92), Paris Saint-Germain

LM: Filip Kostic (85), Eintracht Frankfurt

LF: Lorenzo Pellegrini (82), AS Rom/Roma FC

MS: Karim Benzema (92), Real Madrid

MS: Bernardo Silva (88), Manchester City

Bank & Reserve

TW: Florian Müller (81), SC Freiburg

RAV: Youcef Atal (82), OGC Nizza

ZDM: Sergio Canales (84), Real Betis

ZOM: Andrej Kramaric (84), TSG Hoffenheim

ZOM: Bernard Mensah (81), Besiktas Istanbul

ST: Myron Boadu (81), AZ Alkmaar