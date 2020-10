FIFA 21: TOTW #4 - Rashford und Werner laufen allen davon

Die speziell für die deutsche Nationalmannschaft eher unerfreuliche Länderspielpause ist vorbei. Endlich ging es in den nationalen Ligen wieder zur Sache. In der Bundesliga glänzten gleich drei Spieler dermaßen, dass sie den Sprung ins neue Team der Woche schaffen konnten.

Werner überragt

Thomas Delany von Borussia Dortmund beim Sieg in Hoffenheim - wobei der späte Treffer von Marco Reus zwar spielentscheidend war, doch die Defensivleistung von Delaney stach heraus. Dani Olmo von RB Leipzig bereitete beim 2:0 über Augsburg beide Treffer vor und darf sich über eine 82er Karte freuen.

Thomas Müller traf in Bielefeld doppelt und bereitete einen weiteren Treffer vor. Ein weiterer Deutscher gesellt sich zur illustren Auswahl hinzu. Der mittlerweile beim FC Chelsea spielende Timo Werner schoss im Alleingang eine 2:0-Führung über Southampton heraus und legte das 3:2 für Havertz auf. Auch wenn es nicht zum Sieg reichte, überragte der Nationalspieler auf dem Rasen und steht damit verdient im Team of the Week.

Das Team of the Week #4 in der Übersicht

Startelf

TW: Ederson, 89 (Manchester City)

IV: Alessandro Florenzi, 84 (Paris Saint-Germain)

IV: Thomas Delaney, 84 (Borussia Dortmund)

LV: Jordan Amavi, 82 (Olympique Marseille)

ZM: Parejo, 86 (FC Villarreal)

LM: Jonathan Bamba, 82 (OSC Lille)

ZOM: Thomas Müller, 87 (FC Bayern München)

ZOM: Dani Olmo, 82 (RB Leipzig)

MS: Memphis Depay, 86 (Olympique Lyon)

ST: Marcus Rashford, 86 (Manchester United)

ST: Timo Werner, 86 (FC Chelsea)

