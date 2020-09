Von Vincent Talmon-Groß

53 Kilometer nördlich von London liegt das beschauliche Stevenage. Der Fußballverein der Stadt ist nicht gerade bekannt und auch nicht äußerst erfolgreich.

Anzeige

In der EFL League Two, der vierthöchsten Spielklasse im vereinigten Königreich, ist die Mannschaft keineswegs als Talentschmiede angesehen. Doch 2019 wurde ein großer Name mit ins Boot geholt, Burger King, eine der größten Fast-Food-Franchises der Welt.

Marketing-Kampagne per excellence

Zwar hat die Mannschaft nicht die größte Reichweite, jedoch einen Platz in EAs FIFA-Serie. Somit war das Trikot auf dem virtuellen Platz omnipräsent und Burger King machte sich dies zu Nutze.

Es entstand die "Stevenage Challenge". FIFA-Spieler, die als FC Stevenage spielten oder deren Trikots verwendeten, konnte ihre Tore auf Twitter einsenden und bekamen Belohnungen von Burger King. Keine knifflige Aufgabe für geübte FIFA-Spieler. Snacks und Essen für ein paar Tore im Spiel.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Die Challenge war ein voller Erfolg. Über 25.000 Tore mit dem FC Stevenage wurden online geteilt, das Team wurde im Karriere-Modus am häufigsten gewählt und die physischen Trikots des Vereins waren ausverkauft.

Eine sehr originelle Idee, die sich vollauf gelohnt hat.