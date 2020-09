Von Fatih Öztürk

Und damit rollt der Hypetrain los. Die ersten Deutschen Content Creator durften nun im Rahmen des EA Game Changer Programmes Szenen zu FIFA 21 veröffentlichen. Laut MoAuba sammelten sie zwei Tage lang Material, unter anderem in FIFA Ultimate Team, dem beliebtesten Modus des Sportspiels.

Anzeige

In etwa vier Wochen erscheint die neue Ausgabe der Fußballsimulation. Bevor die Demo und letztendlich das Game am 6. Oktober 2020 an den Start gehen, schickt EA die Game Changer proownez, FeelFIFA, IamTabak und MoAuba ins Rennen, die ihre ersten Eindrücke und Spielsequenzen mit ihren Fans auf YouTube teilen.

Was hat sich verändert? MoAubas erste Eindrücke

Grafisch macht das Game wie üblich keine Sprünge

Am Gameplay wurde viel gearbeitet, mit einigen positiven Updates

Flanken und Kopfbälle sind besser zu kontrollieren, eventuell eine Spur zu effektiv

Hohe Bälle sind wieder ein effektives Mittel gegen gegnerisches Pressing

Dribbling ist nicht mehr so einfach

Weitschüsse mit starken Spielern haben wieder höhere Chancen auf Treffer

Laufpässe gehen auch tatsächlich in den Lauf des Spielers

Volta hat er selbst kaum gezockt, den neuen Koop-Modus hingegen möchte er öfter spielen

Team Pressing funktioniert über Cooldown und geht nicht unendlich lang

Die Torhüter reagieren anders, besser und verhindern mehr Tore als in FIFA 20

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Neuerungen in FIFA Ultimate Team 21

Proownez spielt in seinen ersten Videos den mittlerweile wichtigsten Modus der Sportsimulation. Das sind seine Eindrücke:

Das eigene Stadion mitzuleveln macht Spaß

Squad Battles und Rankings sind auf Top 200 erweitert worden, sodass mehr Rewards ausgeschüttet werden

Koop sei eine sinnvolle Erweiterung in FUT21, für alle, die selbst kein hochgeleveltes Team haben

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Youtube-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Youtube dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Gemäß des zeitlichen Ablaufs der letzten Jahre wird die Demo zu FIFA 21 am 25. September erwartet.