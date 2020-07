FIFA TOTW Woche 41: Das Team der Namenlosen

Die Fußball-Saison 2019/2020 ist in Deutschland vorbei. In den europäischen Top-Ligen wie England, Spanien oder Italien rollt der Ball jedoch nach wie vor. So gab es vergangenen Spieltag auch wieder genug aktive Spieler, die für eine Wahl ins 41. FIFA 20 Team of the Week (TOTW) in Frage kamen.

Im TOTW stehen jeweils die Spieler, die sich am vergangenen Spieltag durch herausragenden Leistungen hervorgetan haben. Für jeden dieser Spieler erscheint eine im FIFA Ultimate Team Modus (FUT) nutzbare Spielerkarte, deren Werte im Vergleich zur schon bestehende Basiskarte erhöht wurden.

TOTW 41 - Ein Team der Namenlosen?

Normalerweise strotzen die TOTWs nur so vor Starpower. Da die besten Spieler meist auch die besten Leistungen erbringen, bleibt für die weniger gesegneten wenn überhaupt nur der Platz auf der Bank oder in der Reserve der allwöchentlichen Star-Auswahl. Wirklich große Namen findet man im aktuellen TOTW aber erst nach zweimaligem Anschauen. Einzig und allein Arturo Vidal, Ever Banega, David Silva und vielleicht noch Altmeister Nani lassen sich noch guten Gewissens in die Riege der Superstars zählen (oder im Falle von Nani ehemals zählen lassen).

Mit Barcelona (Vidal) und Manchester City (Silva) sind auch nur zwei absolute Top-Teams in der 41. Ausgabe der beliebten Promo-Reihe vertreten.

Das komplette Team of the Week 41 im Überblick

Erste Elf

TW: Allesio Cragno (84), Cagliari

IV: John Egan (81), Sheffield United

IV: Federico Fazio (83), AS Roma

RV: Ruben Pena (82), Villarreal CF

ZDM: Franck Yannick Kessie (82), AC Mailand

ZM: David Silva (89), Manchester City

ZM: Ever Banega (86), Sevilla FC

LM: Nani (85), Orlando City SC

ZOM: Arturo Vidal (86), FC Barcelona

ST: Francesco Caputo (86), Sassuolo

ST: Michail Antonio (82), West Ham United

Bank

TW: Iván Cuéllar (81), CD Léganes

LV: Charlie Tylor (81), Burnley

ZM: Pablo Hernández (81), Leeds United

ZOM: Andreas Weimann (82), Bristol City

ST: Junior Negao (81), Ulsan Hyundai

ST: Paulinho (81), Braga

ST: Papiss Demba Cissé (81), Alanyaspor

Reserve