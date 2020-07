FIFA TOTW 39 - Unzählige Topstars und ein Münchener Löwe

Die Bundesliga ist beendet, doch in vielen anderen europäischen Top-Ligen rollt der Ball nach wie vor.

So auch in der virtuellen Fußball-Welt von FIFA20, bei dem das wöchentlich erscheinende Team of the Week (TOTW) nach überstandener Coronapause wieder für reichlich Abwechslung sorgt. Im TOTW stehen jeweils die Spieler, die sich am vergangenen Spieltag durch herausragenden Leistungen hervorgetan haben. Für jeden dieser Spieler erscheint eine im FIFA Ultimate Team Modus (FUT) nutzbare Spielerkarte, deren Werte im Vergleich zur schon bestehende Basiskarte erhöht wurden.

3x Bundesliga und ein Münchener Löwe

Insgesamt umfasst ein TOTW 23 Spieler. In der aktuellen Auswahl stehen dieses Mal drei Bundesliga-Stars. Allen voran Andrej Kramaric, der mit seiner TSG Hoffenheim im Spiel gegen Borussia Dortmund die direkte Europa-League-Qualifikation klarmachte. Kramaric steuerte alle vier Tore beim Sieg gegen den BVB bei. Inklusive eines verwandelten No-Look-Elfmeters.

Die anderen beiden sind Jonathan Schmid vom SC Freiburg und Breel Embolo von Borussia Mönchengladbach. Beide konnten jeweils ein Tor zum Sieg ihrer Mannschaften beitragen. In Embolos Fall kam dabei sogar noch eine Vorlage dazu.

Mit Dennis Dressel hat es tatsächlich auch ein Spieler aus der dritten deutschen Liga in das TOTW geschafft. Der Dachauer schoss im kleinen Derby gegen Unterhaching alle drei Tore und führte seine Münchener Löwen damit zum deutlichen 3:0-Sieg. Durch den Erfolg gegen Haching konnten sich die Löwen außerdem weiterhin eine kleine Aufstiegschance wahren, die sie auch im gestrigen Spiel gegen Großaspach am Leben erhielten.

Das komplette Team of the Week 39 im Überblick

Erste Elf

TW: Kasper Schmeichel (87), Leicester City

IV: Sergio Ramos (92), Real Madrid

IV: Stefan de Vrij (88), Inter Mailand

IV: Marc Bartra (85), Real Betis

IV: Michael Keane (85), Everton

ZM: Fabián (86), Neapel

ZM: James Ward-Prowse (82), Southampton

ZOM: Andrej Kramarić (85), TSG 1899 Hoffenheim

LF: Sadio Mané (92), Liverpool

ST: Anthony Martial (87), Manchester United

ST: Edin Dzeko (86), AS Rom

Bank

TW: Rubén Blanco (86), Celta de Vigo

RV: Jonathan Schmid (81), SC Freiburg

ZOM: Dominik Szoboszlai (83), Red Bull Salzburg

RF: Luis Muriel (83), Atalanta Bergamo

ST: Breel Embolo (84), Borussia M'gladbach

ST: Andreas Cornerlius (83), Parma

ST: Burak Yilmaz (82), Besiktas

Reserve

ZM: Fredrik Ulvestad (77), Djurgarden

ZM: Dennis Dressel (69), TSG 1860 München

LM: Przemysław Placheta (74), Slask Wrocław

ST: Torgeir Borven (76), Odds BK

ST: Phillip Tietz, (74), SV Wehen Wiesbaden

Das TOTW 39 ist bis nächste Woche Mittwoch 19 Uhr verfügbar.