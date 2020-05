Kurz bevor die Bundesliga vergangenes Wochenende ihren wegen der Corona-Krise abgebrochenen Spielbetrieb wieder aufnehmen konnte, veröffentlichte FIFA-Publisher EA Sports noch das Team of the Season So Far (TOTSSF) des deutschen Fußball-Obehauses für den Ultimate-Team-Modus. Ursprünglich waren die TOTSSF als Ersatz für die normalerweise wöchentlich erscheinenden Team of the Weeks (TOTW) angedacht, um den Spielern auch weiterhin einen Anreiz zu bieten.

Mit dem Restart der Bundesliga könnten die TOTWs - zumindest für die deutsche Liga - aber wieder Einkehr bei FIFA20 finden. Doch bis dies so weit ist, gibt es noch das TOTSSF der Bundesliga im Überblick. Insgesamt sind es 24 Spieler bei denen auch dieses Mal wie gewohnt einige Spieler über Squad Building Challenges (SBCs) oder über das Erfüllen von Saisonaufgaben erspielt werden können.

Das TOTSSF der Bundesliga

Startelf

TW: Yann Sommer (94), Borussia M'Gladbach

IV: Mats Hummels (96), Borussia Dortmund

ZDM: Joshua Kimmich (96), Bayern München

ZM: Thomas Müller (95), Bayern München

LM: Filip Kostic (94), Eintracht Frankfurt

ZOM: Kai Harvertz (94), Bayer Leverkusen

ZOM: Marco Reus (95), Borussia Dortmund

RF: Jadon Sancho (96), Borussia Dortmund

ST: Erling Haaland (95), Borussia Dortmund

ST: Robert Lewandowski (99), Bayern München

ST: Timo Werner (97), RB Leipzig

Bank

TW: Lukáš Hrádecký (91), Bayer Leverkusen

IV: Matthias Ginter (92), Borussia M'Gladbach

IV: Martin Hinteregger (88), Eintracht Frankfurt

IV: Dayot Upamecano (93), RB Leipzig

LV: Alphonso Davis (92), Bayern München

RAV: Achraf Hakimi (91), Borussia Dortmund

ZM: Suat Serdar (88), Schalke 04

RF: Serge Gnabry (93), Bayern München

ST: Florian Niederlechner (89), FC Augsburg

Optionale Spieler