Aufgrund der Corona-Krise wird momentan nirgendwo auf der Welt professionell Fußball gespielt. Damit der Ball wenigstens virtuell am Laufen bleibt, hat sich EA Sports für seinen beliebten Modus Ultimate Team die sogenannten Team of the Season So Far's (TOTSSF) ausgedacht, um den Modus nach wie vor für die Spieler attraktiv und spannend zu gestalten.

>> Jetzt die neue eSPORTS1-App hier herunterladen <<

Anzeige

Diese TOTSSFs ersetzen die normalerweise wöchentlich erscheinenden Team of the Weeks, die aufgrund des Pandemie-bedingten Einstellens der Ligenbetriebe nicht mehr regulär erscheinen können. Nachdem erst vor kurzem das TOTSSF für die englische Premier League von EA Sports veröffentlicht wurde, ist jetzt das TOTSSF der Saudi-Arabischen Pro League an der Reihe.

13 Spieler aus der Saudi Pro League

Insgesamt wurden mit der Veröffentlichung des neuen TOTSSF dem Ultimate Team Modus elf Spieler aus der Saudi Pro League hinzugefügt. Zusätzlich dazu gibt es - ähnlich wie beim TOTSSF der Premier League - auch wieder zwei besondere Spieler, die über Squat Building Challenges (SBC) oder das Erfüllen einer Saisonaufgabe erhältlich sind.

Top11:

TW: Abdullah Al Mayoof (84), Al-Hilal

IV: Maicon (87), Al-Nassr

IV: Igor Rossi (85), Al-Faisaly

RV: Khalid Al-Ghannam (83), Al-Nassr

ZDM: Petros (88), Al-Nassr

ZDM: Anselmo (90), Al-Wehda

LM: Carlos Eduardo (87), Al-Hilal

RM: Nordin Amrabat (88), Al-Nassr

MF: Sebastian Giovinco (92), Al-Hilal

ST: Bafétimbi Gomis (89), Al-Hilal

ST: Abderrazak Hamdallah (92), Al-Nassr

Optionale Spieler: