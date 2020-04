Spielehersteller Electronic Arts (EA) hat als Teil der Initiative "Stay Home. Play Together" ("Bleibt zu Hause. Spielt gemeinsam") in Kooperation mit dem Fußball-Weltverband FIFA den "Stay and Play Cup" in der Fußball-Simulation FIFA 20 ins Leben gerufen.

Turnier mit Profi-Fußballern

Insgesamt nehmen 20 Spieler aus den weltweiten Topligen an dem fünftägigen Turnier teil, darunter Borussia Dortmunds Flügelflitzer Achraf Hakimi, Youngster Joao Felix (Atletico Madrid), Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool) oder Vinicius Junior vom spanischen Rekordmeister Real Madrid.

Anzeige

Das Event, das am Mittwoch beginnt und bis 19. April angesetzt ist, soll "sowohl das weltweite Fußballspiel fördern als auch den Geist der Gemeinschaft stärken", teilte EA am Mittwoch mit.

Pro Tag werden vier Spiele ausgetragen. Das Halbfinale und das Grand Final stehen am Sonntag (19. April) auf dem Programm.