Verkehrte Welt auf der Konsole: Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) um Nationalspieler Luca Waldschmidt hat beim zweiten "eFriendly" eine herbe Niederlage kassiert.

Das deutsche Quartett unterlag auf der Playstation Norwegen mit dem höchstmöglichen Ergebnis von 0:12. Schon das erste Spiel gegen Spanien am Montag in der vergangenen Woche hatte ein DFB-Team um Nationaltorwart Bernd Leno 4:7 verloren.

Anzeige

Der Freiburger Waldschmidt war dabei beim 2:3 gegen den 20-maligen norwegischen Nationalspieler Sander Berge vom englischen Erstligisten Sheffield United einem Punktgewinn noch am nächsten: In der Nachspielzeit schoss der 23-Jährige einen Foulelfmeter in die virtuellen Wolken.

Bereits nach den ersten drei FIFA-20-Begegnungen war der Vergleich entschieden: Nürnbergs U21-Nationalspieler Tim Handwerker unterlag dem norwegischen Junioren-Auswahlspieler Kristian Thorstvedt mit 1:3.

Zum Auftakt hatte U19-Nationalspielerin Greta Stegemann beim 1:5 gegen Norwegens Caroline Graham Hansen, früher dreimal Double-Gewinnerin mit dem VfL Wolfsburg, die Grenzen aufgezeigt bekommen. Auch im einzigen Duell zweier Konsolen-Profis war für Deutschlands Lukas "Sakul" Vonderheide gegen seinen nordischen Kontrahenten Anders Rasmussen ("Rasmussen") beim 1:4 nichts zu holen.

Wie schon gegen Spanien hatte sich die deutsche Auswahl aus je einem Mitglied der U19-Nationalmannschaft der Frauen, der eNationalmannschaft sowie der U21- und A-Nationalmannschaft der Herren zusammengesetzt.