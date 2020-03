Man stelle sich folgendes Szenario vor: Bei einem Bundesligaspiel dürfte sich ein FIFA-20-Profi auf dem "echten" Rasen beweisen - und er würde seine Mannschaft tatsächlich zum Sieg schießen.

So oder ähnlich muss es am Dienstagabend Munas Dabbur ergangen sein - nur in umgekehrter Rolle.

Der derzeit verletzte Stürmer der TSG Hoffenheim gewann den von interwetten gesponserten #homecup an der Konsole und zockte dabei einen FIFA-Profi ab.

Im Halbfinale überraschte der TSG-Star den für den VfL Wolfsburg startenden eSports-Profi Benedikt Bauer und setzte sich am Ende dank eines Golden Goals durch. Anschließend ließ er im Finale Luis Fernandez, spanischer Fußballprofi bei Asteras Tripolis, keine Chance und feierte einen souveränen 5:2-Sieg.

Mit einem Augenzwinkern fragte Dabbur nach seinen beiden Siegen: "Wo ist der Nächste?" Lange muss der Angreifer nicht warten - schon am Wochenende wird er sich erneut auf der Konsole beweisen können: Am Samstag ist er beim FIFA-Turnier der DFL wieder im TSG-Trikot am Start.