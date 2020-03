Bei der Qualifikation zum 5. FUT-Champions-Cup kam es zu merkwürdigen Szenen.

In der Partie zwischen dem deutschen Hasan "Hasoo" Eker und Shaun "Brandsha56" Galea kam es immer wieder zu Verbindungsabbrüchen. Die Gamer schafften es nicht, ihr Online-Duell zu starten.

Da auch von FIFA-Hersteller EA keine Hilfe kam, einigten sich die beiden auf eine Alternative.

Sie duellierten sich in einer Internetversion von Schere, Stein, Papier, um den Sieger zu ermitteln - Eker ging mit 3:1 aus der Partie.

Erklärung von EA

EA erntete auf den sozialen Medien viel Spott für diese Aktion.

In einer Erklärung von EA heißt es: "Während des Qualifikationsturniers beschlossen zwei Teilnehmer, Schere, Stein, Papier zu spielen, um den Matchsieger zu ermitteln, nachdem sie sich nicht für ihr Match verbinden konnten. Zur Erklärung: Ein mehrfacher Verbindungsabbruch in einem Qualifikationsturnier führt zu einer Niederlage für beide Teilnehmer. Dies soll verhindern, dass Verbindungsprobleme als Wettbewerbsvorteil ausgenutzt werden. Es ist wichtig zu beachten, dass die Schere-Stein-Papier-Methode nicht dazu führte, dass einer der beiden Spieler aus dem Wettbewerb raus geworfen wurde, da beide in den folgenden Spielen antraten, aber nicht im Turnier vorrückten."

Viele FIFA-Profis sind aufgrund der immer wieder auftretenden Verbindungsprobleme des FIFA-20-Clients enttäuscht. Selbst bei großen Turnieren wie dem FIFA-eClub-Worldcup kam es vereinzelt zu Verbindungsabbrüchen und Verzögerungen.

EA gelobt Besserung. In dem Statement heißt es abschließend: "Wir überprüfen diese wirklich einzigartige Situation, um zu verstehen, was passiert ist, um zu verhindern, dass dies erneut geschieht, zumal beide Konkurrenten in nachfolgenden Spielen mit sauberen Verbindungen gegeneinander antraten."