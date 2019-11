Borussia Mönchengladbach hat die Tabellenführung in der VBL Club Championship übernommen. Nach einem mit neun Punkten klaren Sieg über Arminia Bielefeld und 6 Punkten gegen den Hamburger SV am dritten Doppelspieltag stehen die Fohlen sowohl digital als auch auf dem echten Rasen an der Spitze.

Richard "Der_Gaucho10" Hormes (26) und Yannick "Jeffryy95" Reiners (24) standen bisher nie wirklich im Rampenlicht, konnten aber über das Jahr hinweg auch in FIFA 19 solide Leistungen abrufen. Völlig überraschend kommt die Tabellenführung somit keineswegs.

Für den VfB Stuttgart, der in der letzten Woche noch die Tabelle anführte, lief es hingegen so gar nicht nach Plan. Zwar konnte man beim Hamburger SV fünf Punkte erspielen, kassierte jedoch eine punktlose wenn auch torreiche Niederlage gegen den nun Tabellenzweiten Bayer 04 Leverkusen. Der VfB Stuttgart fällt auf den sechsten Platz.

Im direkten Kellerduell zwischen SV Wehen Wiesbaden und Holstein Kiel konnte sich das hessische Team mit sieben Punkten schon wichtige Zähler auf dem Weg zum Klassenerhalt sichern. Insgesamt nur zehn von 54 bisher möglichen Punkten gingen auf das Konto der Wiesbadener. Auf der anderen Seite reichen schon 36 Punkte für den Spitzenplatz in der Liga.

In den Top-Begegnungen der Woche trafen SpVgg Greuter Fürth und der 1. FC Nürnberg sowie Eintracht Frankfurt und RB Leipzig aufeinander. Beide Partien gestalteten sich sehr ausgeglichen. Letztendlich trennten sich die Spielvereinigung der der Club unentschieden und beide Seiten können mit ihren vier Punkten zufrieden sein. Auf der anderen Seite sicherte RB Leipzigs Cihan "Cihan" Yasarlar (26) durch seinen 1:0-Sieg gegen Andreas "ANDY" Gube (21) drei Punkte für den Verein auf der Playstation. Sowohl die Partie auf der Xbox als auch das Doppel endeten unentschieden.

Mit 34 Punkten liegt der 1. FC Nürnberg nun komfortabel auf der 4. Platz in der VBL Club Championship. RB Leipzig und Eintracht Frankfurt müssen sich zunächst mit dem 14. bzw. 16. Platz zufriedengeben. Mit einem 11. Platz konnte sich die SpVgg Greuter Fürth ebenfalls im Mittelfeld positionieren.