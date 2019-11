Titelverteidiger Werder Bremen ist standesgemäß in die VBL Club Championship gestartet. Mit Routinier Erhan "Dr. Erhano" Kayman an der Konsole setzten sich die Bremer in der Fußball-Simulation FIFA 20 am Doppel-Spieltag mit 6 Punkten (2:1, 1:2, 4:1) gegen Hannover 96 sowie mit 7 Punkten (1:1, 3:0, 3:1) gegen Borussia Mönchengladbach durch.

Damit fehlen Werder nur zwei Punkte auf den Tabellenführer 1. FSV Mainz 05 (15). Die Rheinland-Pfälzer sicherten sich gegen Neuling SV Wehen Wiesbaden volle 9 Punkte (3:0, 2:1, 2:1) und sammelten anschließend gegen die SpVgg Greuther Fürth 6 Punkte (2:0, 3:0, 1:2). Der deutsche

Meister Michael "MegaBit" Bittner (Bremen) kam zum Auftakt der VBL Club Championship noch nicht zum Einsatz.

Die VBL Club Championship ist eine von der Deutschen Fußball Liga (DFL) und Spielehersteller EA organisierte nationale Klub-Meisterschaft für Vereine der Bundesliga und 2. Bundesliga. Sie wird an 21 Spieltagen ohne Rückrunde ausgetragen.

Jede Begegnung findet in einem dem Davis Cup ähnlichen Format statt. Zwei Partien werden im Eins-gegen-Eins gespielt (jeweils eine auf der PlayStation und eine auf der Xbox). Für jeden Sieg gibt es drei, für jedes Remis einen Punkt in der Tabelle. Die Kader der Klubs dürfen jeweils aus zwei bis vier eSportlern bestehen.