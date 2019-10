Wie im vergangenen Jahr dienen auch diesmal die VBL Open sowie die VBL Club Championship als Qualifikation zu den VBL Playoffs und letztendlich dem VBL Grand Final, bei dem der Titel des Deutschen Meisters in FIFA 20 vergeben wird.

Die einzelnen Modi im Überblick.

VBL Open

Die VBL Open stellt die wohl einfachste Möglichkeit für die Spieler von FIFA 20 dar, sich für die nächste Stufe - die VBL Playoffs - zu qualifizieren. Bei der Wahl des Bundesliga-Teams muss dabei auch nicht auf die ursprüngliche Gesamtstärke der Teams geachtet werden, denn in der VBL Open haben alle Teams eine einheitliche gleiche Grundgesamtstärke von 85. Ab dem 1. November bis zum 31. Januar 2020 können sich in jedem Monat die 18 besten Spieler pro Konsole (PlayStation 4/Xbox One) für die VBL Playoffs qualifizieren.

VBL Club Championship

Für FIFA-Spieler, die bei einem der 22 VBL-Teams unter Vertrag stehen, stellt die VBL Club Championship eine zusätzliche Möglichkeit dar, sich für die VBL Playoffs zu qualifizieren und damit eine Chance auf das Erreichen des Grand Finals zu haben. Nicht mehr am Wettbewerb teilnehmen werden diese Saison die eSports-Teams des SV Sandhausen sowie dem FC Ingolstadt 04. Neu dabei sind dafür der SV Wehen Wiesbaden und der FC St. Pauli. Je zwei Spielern der ersten sechs Teams winkt eine direkte Qualifikation für das VBL Grand Final, während sich die Spieler der Clubs auf den Plätzen 7 bis 16 für die VBL Playoffs qualifizieren.

Los geht es für die Teams - elf Clubs aus der Bundesliga, elf Clubs aus der 2. Bundesliga - am 4. November. Ab da absolvieren die Mannschaften bis zum Saisonabschluss im Februar 2020, insgesamt 21 Spieltage mit jeweils elf Begegnungen. Eine Rückrunde gibt es dabei nicht. Gespielt wird im sogenannten "Davis-Cup-Format": Zwei Spiele werden im Modus eins-gegen-eins ausgetragen – eines auf der PlayStation 4 und eines auf der Xbox One. Das dritte Spiel wird im Modus zwei-gegen-zwei auf einer durch den Heimclub bestimmten Konsole ausgetragen.

VBL Playoffs

In den VBL Playoffs kommt es zum Kräftemessen der qualifizierten Spieler aus der VBL Open und den denen der VBL Club Championship. Die Sieger reisen zum VBL Grand Final und werden dort gegen die direkt qualifizierten Teams aus der VBL Club Championship spielen.

VBL Struktur © VBL

VBL Grand Final

Der Höhepunkt der VBL-Saison. Die Gewinner der VBL Playoffs treffen auf die direkt qualifizierten Spieler aus der VBL Club Championship und spielen um den Titel, ein attraktives Preisgeld und EA Sports FIFA 20 Global Points, deren Anzahl am Ende der Saison das Hauptkriterium für eine Teilnahme am FIFA eWorld Cup darstellen.